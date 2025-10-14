Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Potret Cantiknya Putri Marino kini Berambut Panjang, Netizen: Pangling Banget!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 14 Oktober 2025 |23:17 WIB
Potret Cantiknya Putri Marino kini Berambut Panjang, Netizen: Pangling Banget!
Potret Cantiknya Putri Marino kini Berambut Panjang, Netizen: Pangling Banget! (Foto: IG editwithmakeup)
A
A
A

JAKARTA - Aktris Putri Marino memiliki pesona tersendiri dan menjadi idola banyak netizen. Tak hanya kebolehannya dalam berakting, istri Chicco Jeriko ini juga memiliki paras cantik rupawan dan bikin terpesona netizen.

Salah satunya di momen Putri Marino tampil makin cantik dengan rambut panjangnya. Pesona kecantikan wanita berdarah Italia itu diunggah akun Instagram @editwithmakeup yang menampilkan kecantikan Putri Marino dengan rambut tergerai.

Dari postingan ini, terlihat Putri Marino tampil lebih fresh dengan gaya rambut panjang yang tergerai indah. Rambutnya pun di-styling natural sehingga lebih bergelombang dan menambah kesan cantik alami.

Riasan wajah Putri juga menunjukan kecantikannya yang memesona. Make up dengan nuansa soft pink itu terlihay flawless dan menyatu dengan warna kulitnya.

Gaya make up bintang film Posesif ini juga terlihat match dengan tatanan rambut dan struktur wajahnya. Memberikan kesan fresh dan juga natural pada penampilan Putri Marino.

 

Telusuri berita women lainnya
