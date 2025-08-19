Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Yura Yunita Tampil Memukau di Panggung Pesta Rakyat HUT RI meski Sedang Demam dan Radang

Aulia Rizky Utami , Jurnalis-Selasa, 19 Agustus 2025 |16:04 WIB
JAKARTAYura Yunita membuka acara perayaan puncak HUT ke-80 Republik Indonesia. Acara yang mengusung tema “Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju” ini dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta jajaran Kabinet Merah Putih.

Salah satu momen istimewa dalam pesta rakyat dan karnaval bersatu tersebut adalah penampilan musisi tanah air dengan membawakan lagu “Inspirasi Diri” di hadapan Presiden dan Wakil Presiden. Yura tampil bersama tim orkestra di panggung megah yang dipadukan dengan ratusan penari, menyajikan pertunjukan spektakuler.

Suasana kian khidmat ketika rangkaian acara diawali dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu, Yura Yunita membawakan lagu “Inspirasi Diri” dengan penuh penghayatan, yang kemudian dilanjutkan dengan penampilan megah Tarian Nusantara “Dari Sabang sampai Merauke” sebagai simbol kekayaan budaya bangsa.

Meski Sakit, Yura Yunita Sukses Buka Pesta Rakyat dengan Penampilan Memukau

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @yurayunita, pelantun “Tenang” itu menuliskan, “Walau tubuhku dilanda demam tinggi dan radang, alhamdulillah Allah Maha Baik.”

Dalam unggahan yang sama, Yura juga membagikan beberapa momen ketika dirinya berada di rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan sejumlah pengobatan agar tubuhnya lebih fit sebelum naik panggung.

Meski begitu, Yura menyebut dirinya mendapat energi tambahan tepat sebelum tampil.

“Semalem pas mau perform aku kayak tiba-tiba dikasih keajaiban dan tambahan energi sehingga aku bisa berdiri di panggung Hari Kemerdekaan dengan sepenuh jiwa raga,” tulisnya.

 

Topik Artikel :
HUT RI Demam Sakit Viral Yura Yunita
Telusuri berita women lainnya
