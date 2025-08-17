DJ Kimberly Kenang Momen saat Menjadi Pasukan Pengibar Bendera di Masa SMA

DJ Kimberly Kenang Momen saat Menjadi Pasukan Pengibar Bendera di Masa SMA (Foto: Instagram)

JAKARTA – DJ Kimberly membagikan pengalaman berkesan saat memperingati Hari Kemerdekaan RI di masa SMA. Ia mengaku pernah dua kali menjadi bagian Pasukan Pengibar Bendera (Paskibraka), yakni di kelas 1 dan kelas 3 SMA.

“Pengalaman yang tidak terlupakan saat 17-an waktu aku SMA. Karena waktu aku SMA, aku dua kali mengikuti Paskibraka di kelas 1 SMA dan kelas 3 SMA. Pengalaman waktu itu seru banget, haru juga,” ungkap Kimberly kepada Okezone.

Selama persiapan, ia menjalani latihan intensif selama hampir dua bulan penuh.

“Karena kan kita waktu latihan, kita latihan sebulan lebih deh, hampir 2 bulan. Kita latihan setiap harinya dari Senin sampai Jumat, panas-panasan dari pagi sampai sore. Jadi bener-bener kayak menguras energi banget. Kulit jadi gelap. Dan waktu itu rambut aku juga dari panjang, tapi aku rela dipotong pendek demi Paskibraka,” ujarnya.

Kimberly menceritakan awal mula dirinya bergabung menjadi pasukan pengibar bendera di sekolahnya.