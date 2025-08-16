Advertisement
FOOD

7 Makanan Khas yang Selalu Ada saat Acara 17 Agustus

Muhammad Alfahrezy Rhomadon , Jurnalis-Sabtu, 16 Agustus 2025 |17:57 WIB
7 Makanan Khas yang Selalu Ada saat Acara 17 Agustus
7 Makanan Khas yang Selalu Ada saat Acara 17 Agustus
JAKARTA  – 7 Makanan khas yang selalu ada saat acara 17 Agustus. Perayaan Hari Kemerdekaan RI tak hanya identik dengan lomba-lomba penuh tawa, tetapi juga dengan sajian kuliner khas yang menemani jalannya acara. Dari makanan tradisional hingga minuman segar, inilah deretan hidangan yang hampir selalu hadir di setiap perayaan 17 Agustus.

1. Tumpeng

Nasi kuning berbentuk kerucut lengkap dengan lauk pauk menjadi simbol rasa syukur. Menurut Buku Tradisi Kuliner Nusantara karya Wahyuni, tumpeng sering digunakan dalam perayaan penting sebagai wujud doa dan kebersamaan.


2. Kerupuk

Kerupuk tak hanya disantap, tetapi juga menjadi “pemeran utama” lomba makan kerupuk. Tradisi ini diyakini sudah populer sejak awal 1980-an di lingkungan kampung sebagai hiburan rakyat.


3. Bakso

Hangatnya kuah bakso sering menjadi penghilang lelah bagi peserta lomba. Ensiklopedia Kuliner Indonesia (Lestari, 2019) mencatat bahwa bakso keliling kerap menjadi bagian tak terpisahkan dari acara rakyat.

 

Halaman:
1 2
      
