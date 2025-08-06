Fenomena Gen Z Ingin Kerja Sesuai Passion, Najwa Shihab: Hidup Gak Seindah Itu

JAKARTA - Bekerja sesuai dengan bidang dan minat merupakan impian banyak orang. Generasi Z atau Gen Z pun banyak menyuarakan impian mereka yang ingin menempuh karier sesuai dengan passion atau keinginan mereka.

Sayangnya, istilah ‘kerja sesuai passion’ ini kerap dijadikan senjata oleh para Gen Z untuk enggan melakukan kewajiban mereka di dunia kerja lantaran tidak sesuai dengan minat dan keinginan. Hal tersebut dikhawatirkan bisa memengaruhi kinerja dan hasil mereka lantaran tidak dilakukan sepenuh hati.

Melihat fenomena itu, jurnalis senior Najwa Shihab mengatakan bahwa passion atau semangat kerja perlu ditanamkan dan bukan semata-mata hanya berdasarkan minat, terlebih di tengah gempuran era digital dan banyaknya pesaing di dunia kerja.

“Menurutku kerja sesuai passion itu ideal dan bagus banget. Tapi kan hidup gak seindah itu ya, teman-teman,” ungkap Najwa dalam konferensi pers Campus Roadshow 2025 di Jakarta Selatan, Rabu (6/8/2025).