Berburu Senja dan Primata Mungil Menggemaskan di Bukit Peramun Belitung

BANGKA BELITUNG - Ingin menikmati pemandangan senja menawan sembari melihat hewan langka di satu tempat? Bukit Peramun di Bangka Belitung jawabannya.

Terletak di Kecamatan Sijuk, sekitar 20 km dari pusat Kota Tanjung Pandan, Bukit Peramun menyuguhkan perpaduan antara keindahan alam, kekayaan flora-fauna, dan petualangan ekowisata yang sangat sayang untuk dilewatkan.

Wisatawan juga bisa melihat langsung primata mungil bermata bulat yang aktif saat malam tiba, apalagi kalau bukan Tarsius. Nah, beberapa waktu lalu, tim iNews Media Group mendapat kesempatan untuk menjajal langsung keseruan wisata di Bukit Peramun. Yuk intip ulasannya.

Senja Bangka Belitung

Berburu senja

Salah satu daya tarik utama Bukit Peramun adalah panorama senjanya. Dari ketinggian sekitar 129 meter di atas permukaan laut, wisatawan bisa menyaksikan matahari perlahan tenggelam di balik hamparan hutan dan laut lepas.

Spot terbaik untuk menikmati senja adalah di gardu pandang yang sudah disiapkan oleh pengelola. Tempat ini memang dirancang untuk memberikan sudut pandang luas tanpa mengganggu keasrian alam sekitarnya. Pada cuaca cerah, siluet bebatuan granit yang tersebar di kejauhan akan terlihat makin dramatis dibalut warna langit oranye keemasan yang begitu memesona.