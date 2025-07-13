Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Peran Penting Ayah di Hari Pertama Sekolah Anak

Rayhan Ramdhani , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |06:10 WIB
Peran Penting Ayah di Hari Pertama Sekolah Anak
Peran Penting Ayah di Hari Pertama Sekolah Anak (Foto: Freepik)
A
A
A

HARI pertama sekolah menjadi momen berkesan yang melekat dalam ingatan anak. Terutama bagi siswa-siswi baru yang tengah memasuki tahap awal dalam dunia pendidikan. 

Momen ini tak hanya penting bagi anak-anak, tetapi juga menjadi kesempatan berharga bagi orangtua untuk ambil bagian secara aktif dalam perjalanan belajar anak.

Dalam postingan yang diunggah akun Instagram Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) yang memperlihatkan semangat para ayah mengantar anak-anak mereka ke sekolah di hari pertama. Unggahan tersebut merupakan bagian dari kampanye yang diinisiasi oleh Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI).

Anak sekolah

“Gerakan ini tidak hanya berdampak pada anak secara emosional dan psikologis, tetapi juga menjadi simbol keterlibatan aktif seorang Ayah dalam pengasuhan anak untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045,” tulis akun @ipekb_indonesia, Senin (14/7/2025).

Tak hanya menyoroti momen haru dan kedekatan emosional ayah-anak, gerakan ini juga membawa pesan kuat mengenai pentingnya transformasi budaya pengasuhan di Indonesia. Jika sebelumnya pengasuhan anak cenderung didominasi oleh peran ibu, kini peran ayah mulai mendapat tempat yang setara dalam membentuk karakter anak.

 

Halaman:
1 2
      
Banner
Telusuri berita women lainnya
