Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Perhatikan 4 Hal Penting Sebelum Daftarkan Anak ke Sekolah

Yoga Prabowo Pongdatu , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |17:10 WIB
Perhatikan 4 Hal Penting Sebelum Daftarkan Anak ke Sekolah
Perhatikan 4 Hal Penting Sebelum Daftarkan Anak ke Sekolah (Foto: Freepik)
A
A
A

ANGGAPAN bahwa anak siap masuk Sekolah Dasar (SD) hanya karena sudah bisa membaca, menulis, atau berhitung, ternyata keliru. Pemahaman ini justru bisa menghambat perkembangan optimal mereka.

Terapis Okupasi Anak Aulia Fitriani A.Md.OT, S.Psi mengungkap bahwa kesiapan anak untuk jenjang pendidikan formal melibatkan banyak aspek non-akademis yang sering terabaikan oleh orang tua. Hal ini adalah indikator penting yang seharusnya menjadi fokus utama sebelum anak didaftarkan ke SD.

"Jadi baca tulis, hitung itu bukan harusnya bahkan tidak, tidak dijadikan satu patokan ya, sebenarnya," tegas Miss Aulia kepada Okezone, Senin (7/7/2025).

Anak Sekolah Tatap Muka

Menurutnya, fase sebelum usia 7 tahun adalah masa bermain yang sangat penting. Ia menambahkan bahwa kalau anak-anak bisa targetin mungkin di usia 5 sampai 6 mulai baru belajar baca tulis. Nah, pasti kan 7 tahun belum yang matang banget dan itu seharusnya tidak apa-apa sebetulnya untuk masuk sekolah dasar.

Aulia yang biasa bekerja dengan psikolog dan anak-anak usia sekolah, menjelaskan beberapa ciri-ciri anak yang siap masuk SD dari kacamata psikolog pendidikan, di antaranya

1.    Kemampuan Mengikuti Instruksi Multitahap

Salah satu indikator penting adalah kemampuan anak untuk mengikuti instruksi verbal yang terdiri dari tiga tahap atau lebih. Contohnya,

"Misalnya, kayak, 'Ayo, lepas kaos kakinya, lepas sepatu, habis itu simpan di rak.' Gitu, itu kan ada tiga tahap. Nah jika 'Eh ayo semuanya simpan dulu tasnya, kita berbaris di tengah, ya. Yang anak laki-laki di sebelah kiri, anak perempuan di sebelah kanan.' Nah, itu kan ada empat tahap," ucap Aulia

Kemampuan ini penting karena di SD, rasio guru dan murid lebih besar (15-20 murid per guru), sehingga anak dituntut untuk bisa mendengar dan mengikuti instruksi verbal secara mandiri, tanpa pendampingan intensif seperti di TK.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/612/3161271/anak-PpGK_large.jpg
62% Anak Sekolah di Indonesia Kurang Tidur, Bikin Sulit Fokus Belajar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/612/3157664/sekolah-dnsI_large.jpg
Heboh Anak Pakai Topi Tumpeng saat Sekolah, Netizen: Emak-Emak Gen Z Nih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/298/3156794/ide_bekal-WURv_large.jpg
Praktis Buat Working Moms, 3 Resep Bekal untuk Anak Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/629/3155967/anak_sekolah-yfwI_large.jpg
5 Tips Jaga Kesehatan Anak di Sekolah, Bawa Bekal agar Tak Jajan Sembarangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/629/3155356/anak_sekolah-91wW_large.jpg
Bantu Anak Beradaptasi di Sekolah Baru, Lakukan 7 Hal Ini Moms
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/612/3155355/anak_menangis-hfqR_large.jpg
Anak Nangis di Hari Pertama Sekolah Wajar Kok Moms, Ini Kata Psikolog
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement