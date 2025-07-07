Perhatikan 4 Hal Penting Sebelum Daftarkan Anak ke Sekolah

ANGGAPAN bahwa anak siap masuk Sekolah Dasar (SD) hanya karena sudah bisa membaca, menulis, atau berhitung, ternyata keliru. Pemahaman ini justru bisa menghambat perkembangan optimal mereka.

Terapis Okupasi Anak Aulia Fitriani A.Md.OT, S.Psi mengungkap bahwa kesiapan anak untuk jenjang pendidikan formal melibatkan banyak aspek non-akademis yang sering terabaikan oleh orang tua. Hal ini adalah indikator penting yang seharusnya menjadi fokus utama sebelum anak didaftarkan ke SD.

"Jadi baca tulis, hitung itu bukan harusnya bahkan tidak, tidak dijadikan satu patokan ya, sebenarnya," tegas Miss Aulia kepada Okezone, Senin (7/7/2025).

Menurutnya, fase sebelum usia 7 tahun adalah masa bermain yang sangat penting. Ia menambahkan bahwa kalau anak-anak bisa targetin mungkin di usia 5 sampai 6 mulai baru belajar baca tulis. Nah, pasti kan 7 tahun belum yang matang banget dan itu seharusnya tidak apa-apa sebetulnya untuk masuk sekolah dasar.

Aulia yang biasa bekerja dengan psikolog dan anak-anak usia sekolah, menjelaskan beberapa ciri-ciri anak yang siap masuk SD dari kacamata psikolog pendidikan, di antaranya

1. Kemampuan Mengikuti Instruksi Multitahap

Salah satu indikator penting adalah kemampuan anak untuk mengikuti instruksi verbal yang terdiri dari tiga tahap atau lebih. Contohnya,

"Misalnya, kayak, 'Ayo, lepas kaos kakinya, lepas sepatu, habis itu simpan di rak.' Gitu, itu kan ada tiga tahap. Nah jika 'Eh ayo semuanya simpan dulu tasnya, kita berbaris di tengah, ya. Yang anak laki-laki di sebelah kiri, anak perempuan di sebelah kanan.' Nah, itu kan ada empat tahap," ucap Aulia

Kemampuan ini penting karena di SD, rasio guru dan murid lebih besar (15-20 murid per guru), sehingga anak dituntut untuk bisa mendengar dan mengikuti instruksi verbal secara mandiri, tanpa pendampingan intensif seperti di TK.