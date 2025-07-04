Bye-Bye Kantong Mata! Intip Rahasia Wajah Cerah Meski Kurang Tidur

BYE-BYE kantong mata, intip rahasia wajah cerah meski kurang tidur. Tanda penuaan yang paling sering muncul di sekitar mata adalah lingkaran hitam, kerutan, dan kantong mata. Tapi jangan panik dulu, karena ada banyak cara untuk mengatasi masalah secara alami dan medis.

Apa Penyebab Kantong Mata?

Seorang dokter kulit Dr. Kristina Collins menjelaskan bahwa kantong mata yang sering dikeluhkan sebenarnya adalah bantalan lemak di bawah mata yang muncul seiring bertambahnya usia. Ketika kolagen dan elastin kulit berkurang, kulit menjadi kendur dan tidak dapat lagi menahan lemak.

Solusi Permanen: Operasi

Melansir real simple, Minggu (6/7/2025), Dr. Collins menyatakan bahwa "satu-satunya cara yang benar-benar efektif adalah operasi" dalam hal bantalan lemak yang menonjol. Ada kemungkinan bantalan lemak tersebut akan dikeluarkan atau ditempatkan kembali.

Filler asam hialuronat juga merupakan alternatif yang lebih ringan, tetapi hanya untuk sementara. Ini dapat menyamarkan jarak antara pipi dan kantong mata, membuatnya tampak lebih halus.

Jika kantong mata Anda muncul kadang-kadang dan kadang-kadang tidak, itu mungkin hanya pembengkakan atau puffiness daripada lemak. Ini dapat terjadi karena:

- Karena tidak tidur cukup, tubuh menahan cairan.

- Alergi, yang menyebabkan peradangan dan retensi cairan.

- Konsumsi alkohol dan makanan asin, yang menyebabkan tubuh menahan air, memperparah pembengkakan.