Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Bye-Bye Kantong Mata! Intip Rahasia Wajah Cerah Meski Kurang Tidur

Rahma Anhar , Jurnalis-Minggu, 06 Juli 2025 |18:05 WIB
<i>Bye-Bye</i> Kantong Mata! Intip Rahasia Wajah Cerah Meski Kurang Tidur
{Bye-Bye} Kantong Mata! Intip Rahasia Wajah Cerah Meski Kurang Tidur (Foto: Freepik)
A
A
A

BYE-BYE kantong mata, intip rahasia wajah cerah meski kurang tidur. Tanda penuaan yang paling sering muncul di sekitar mata adalah lingkaran hitam, kerutan, dan kantong mata. Tapi jangan panik dulu, karena ada banyak cara untuk mengatasi masalah secara alami dan medis.

Apa Penyebab Kantong Mata?

Seorang dokter kulit Dr. Kristina Collins menjelaskan bahwa kantong mata yang sering dikeluhkan sebenarnya adalah bantalan lemak di bawah mata yang muncul seiring bertambahnya usia. Ketika kolagen dan elastin kulit berkurang, kulit menjadi kendur dan tidak dapat lagi menahan lemak.

Solusi Permanen: Operasi

Melansir real simple, Minggu (6/7/2025), Dr. Collins menyatakan bahwa "satu-satunya cara yang benar-benar efektif adalah operasi" dalam hal bantalan lemak yang menonjol. Ada kemungkinan bantalan lemak tersebut akan dikeluarkan atau ditempatkan kembali.

Filler asam hialuronat juga merupakan alternatif yang lebih ringan, tetapi hanya untuk sementara. Ini dapat menyamarkan jarak antara pipi dan kantong mata, membuatnya tampak lebih halus.

Cuci Muka

Jika kantong mata Anda muncul kadang-kadang dan kadang-kadang tidak, itu mungkin hanya pembengkakan atau puffiness daripada lemak. Ini dapat terjadi karena:

- Karena tidak tidur cukup, tubuh menahan cairan.

- Alergi, yang menyebabkan peradangan dan retensi cairan.

- Konsumsi alkohol dan makanan asin, yang menyebabkan tubuh menahan air, memperparah pembengkakan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/612/3142630/tiktok_beauty_fest-8BKb_large.jpg
Pertama di Indonesia, 100 Konten Kreator  Kumpul di TikTok Beauty Fest
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/611/3019748/mengenal-tren-kecantikan-cocktail-perawatan-kulit-yang-gabungkan-teknologi-terkini-ulewQhmIqZ.jpg
Mengenal Tren Kecantikan Cocktail, Perawatan Kulit yang Gabungkan Teknologi Terkini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/13/611/2969501/mengenal-skin-streaming-tren-kecantikan-2024-yang-bisa-bikin-kulit-glowing-4dHqH0bnd4.jpg
Mengenal Skin Streaming, Tren Kecantikan 2024 yang Bisa Bikin Kulit Glowing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/02/611/2964506/survei-kecantikan-ala-zap-kulit-putih-tak-lagi-jadi-standar-cantik-DJxfyCpcDQ.jpg
Survei Kecantikan ala ZAP: Kulit Putih Tak Lagi Jadi Standar Cantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/10/611/2828422/mengapa-tren-produk-kecantikan-berbasis-vegan-makin-digandrungi-BVn3wLRLxt.jpg
Mengapa Tren Produk Kecantikan Berbasis Vegan Makin Digandrungi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/30/611/2790259/tren-kecantikan-makin-berubah-ini-alasan-skincare-paling-diburu-beauty-enthusiast-vBS7K3415C.jpg
Tren Kecantikan Makin Berubah, Ini Alasan Skincare Paling Diburu Beauty Enthusiast
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement