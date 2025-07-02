Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Arti Mitos Kejatuhan Cicak, Benarkah Tanda Musibah dan Kabar Duka?

Clarisa Adiana , Jurnalis-Rabu, 02 Juli 2025 |21:25 WIB
Arti Mitos Kejatuhan Cicak, Benarkah Tanda Musibah dan Kabar Duka?
Arti Mitos Kejatuhan Cicak, Benarkah Tanda Musibah dan Kabar Duka? (Foto: Freepik)
A
A
A

ARTI mitos kejatuhan cicak mulai dari datangnya penyakit hingga kabar duka. Kejatuhan cicak sering kali dianggap sebagai pertanda buruk dalam masyarakat. 

Meski tergolong sebagai hewan kecil yang umum ditemui di dinding rumah, cicak ternyata menyimpan berbagai makna simbolis menurut kepercayaan turun-temurun. 

Berikut sejumlah mitos populer terkait cicak yang jatuh ke tubuh manusia yang dirangkum Okezone, Rabu (2/7/2025).

Cicak

1. Kejatuhan Cicak Dianggap Sebagai Tanda Datangnya Penyakit

Dalam sebagian masyarakat, cicak dipercaya sebagai media untuk mengirimkan energi negatif seperti santet atau penyakit. Konon, seorang dukun bisa menggunakan cicak untuk menyampaikan niat buruk kepada korban. Oleh karena itu, tak sedikit orang yang menghindari keberadaan cicak, terutama jika berada di atas kepala.

Menurut kepercayaan masyarakat, terkena kotoran cicak diyakini dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, sehingga disarankan untuk segera membersihkan diri secara menyeluruh.

 

Halaman:
1 2 3
      
