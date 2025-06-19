Alyssa Daguise Pakai Paes Solo Putri saat Ngunduh Mantu Bikin Netizen Pangling

POTRET Alyssa Daguise kembali mencuri perhatian publik. Kali ini, penampilan anggunnya saat acara Ngunduh Mantu bersama Al Ghazali sukses membuat warganet terpukau.

Bertempat di Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta, Alyssa tampil memukau mengenakan riasan adat Jawa lengkap dengan paes Solo Putri yang memancarkan aura pengantin Jawa sejati.

Didampingi oleh suami dan kedua adik iparnya, El Rumi dan Dul Jaelani, yang hadir bersama pasangan masing-masing, Alyssa tampak anggun dan berkelas memasuki lokasi acara.

Dalam momen sakral tersebut, pasangan pengantin ini tampil dalam balutan busana adat Surakarta yang kental dengan nuansa budaya.

Al Ghazali sendiri tampak tampil gagah dengan beskap hitam dipadukan dengan kain jarik cokelat serta kuluk, penutup kepala khas bangsawan Jawa yang kerap dipakai oleh sultan atau raja.

Sementara Alyssa, tampil dengan pesona Jawa klasik dalam balutan kebaya hitam elegan yang dilengkapi kain jarik senada. Namun yang paling menyita perhatian adalah tata rias wajahnya yang khas, yakni paes Solo Putri.

Paes Solo Putri dikenal dengan sentuhan klasik yang tegas namun lembut, dengan garis paes hitam yang membingkai wajah pengantin perempuan.