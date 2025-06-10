Menteri Kebudayaan Fadli Zon Tinjau Wacana Museum Bing Slamet

JAKARTA - Menteri Kebudayaan Fadli Zon melakukan peninjauan ke kediaman keluarga komedian, aktor, sekaligus penyanyi (alm) Bing Slamet, yang terletak di Jakarta Pusat.

Kedatangan Menbud kali ini bermaksud menindaklanjuti rencana dijadikannya Museum Bing Slamet, sebagai bentuk penghormatan dan mengharapkan dukungan, serta kolaborasi dari berbagai sektor.

Tiba di lokasi, Menbud Fadli Zon mengelilingi bangunan yang dahulu menurutnya terjadi banyak pertemuan, dialog, dan cengkrama antara tokoh-tokoh seniman dan budayawan, yang melahirkan karya-karya legendaris.

"Pemerintah bersama keluarga besar Bing Slamet telah lama merencanakan untuk menjadikan rumah almarhum sebagai museum. Gagasan ini lahir dari keinginan untuk mengenang dan menghargai jasa Bing Slamet, seorang seniman legendaris Indonesia yang dikenal sebagai penyanyi, komedian, dan aktor serba bisa," kata Menbud.

Dalam kesempatan tersebut, kedatangan Menbud Fadli Zon diterima oleh perwakilan keluarga Bing Slamet, yakni Lucky dan Iyut Bing Slamet. Meskipun diiringi hujan deras, Menbud mengelilingi dan mengeksplorasi bangunan yang menurutnya masih menampilkan kesan asli bagi siapapun yang berkunjung ke sana.