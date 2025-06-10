Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Menteri Kebudayaan Fadli Zon Tinjau Wacana Museum Bing Slamet

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Selasa, 10 Juni 2025 |10:47 WIB
Menteri Kebudayaan Fadli Zon Tinjau Wacana Museum Bing Slamet
Menteri Kebudayaan Fadli Zon meninjau wacana Museum Bing Slamet. (Foto: dok Kemenbud)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Kebudayaan Fadli Zon melakukan peninjauan ke kediaman keluarga komedian, aktor, sekaligus penyanyi (alm) Bing Slamet, yang terletak di Jakarta Pusat.

Kedatangan Menbud kali ini bermaksud menindaklanjuti rencana dijadikannya Museum Bing Slamet, sebagai bentuk penghormatan dan mengharapkan dukungan, serta kolaborasi dari berbagai sektor.

Tiba di lokasi, Menbud Fadli Zon mengelilingi bangunan yang dahulu menurutnya terjadi banyak pertemuan, dialog, dan cengkrama antara tokoh-tokoh seniman dan budayawan, yang melahirkan karya-karya legendaris.

"Pemerintah bersama keluarga besar Bing Slamet telah lama merencanakan untuk menjadikan rumah almarhum sebagai museum. Gagasan ini lahir dari keinginan untuk mengenang dan menghargai jasa Bing Slamet, seorang seniman legendaris Indonesia yang dikenal sebagai penyanyi, komedian, dan aktor serba bisa," kata Menbud.

Dalam kesempatan tersebut, kedatangan Menbud Fadli Zon diterima oleh perwakilan keluarga Bing Slamet, yakni Lucky dan Iyut Bing Slamet. Meskipun diiringi hujan deras, Menbud mengelilingi dan mengeksplorasi bangunan yang menurutnya masih menampilkan kesan asli bagi siapapun yang berkunjung ke sana.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/11/3189466//langkah_penting_hindari_denda_pajak_kendaraan-g8zm_large.jpg
7 Langkah Penting untuk Hindari Denda Pajak Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/391/3189461//soundrenaline_palembang_the_lantis-hZT8_large.jpg
Soundrenaline Sana Sini Palembang 2025 Gaet Lebih dari 3.300 Pengunjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189312//wagubsu_surya-8gPM_large.jpeg
Pemprov Sumut Hadirkan Fast Track Young Preneur 2025, Dukung 1.700 Pelaku UMKM Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/11/3189265//birthday_sale-N5MV_large.jpeg
Puncak 12.12 Birthday Sale, Perayaan 10 Tahun Shopee Banjir Promo Spesial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/11/3189235//promo_aplikasi_shopeepay_1212-weFQ_large.jpg
Catat Sekarang! 4 Promo ShopeePay Wajib Diserbu di Tanggal Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/16/3189174//hapus_akun_indodana_finance-BZqI_large.jpeg
Langkah-langkah Menghapus Akun Indodana Finance dengan Mudah dan Aman
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement