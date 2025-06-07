Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Benarkah Torpedo Kambing Bikin Pria Jantan Makin 'Greng'?

Rani Hardjanti , Jurnalis-Sabtu, 07 Juni 2025 |16:02 WIB
Benarkah Torpedo Kambing Bikin Pria Jantan Makin 'Greng'?
Benarkah Torpedo Kambing Bikin Pria Jantan Makin 'Greng'? (Foto: Freepik)
FENOMENA torpedo kambing menarik banyak perhatian saat pembagian daging kurban. Bagian torpedo menjadi incaran karena dipercaya bisa meningkatkan kejantanan laki-laki. Namun, benarkah demikian?

Daging torpedo adalah istilah populer yang merujuk pada testis hewan, terutama kambing atau domba. Torpedo biasa diolah dan dikonsumsi sebagai makanan, terutama setelah pemotongan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha.

Dr. Anton Budi Asih menjelaskan, bahwa asumsi daging torpedo memiliki khasiat menambah vitalitas pria dilatarbelakangi oleh beberapa hal.

1. Mitos Olahan Torpedo Mengandung Testosteron
Torpedo atau testis kambing diyakini mengandung testosteron yang identik dengan kejantanan laki-laki.
“Namun kondisinya sudah terpotong, maka kandungannya akan surut dan menghilang,” ujarnya seperti dikutip dari akun TikTok @antonbudiasih, Sabtu (7/6/2025).

Apalagi, lanjutnya, jika torpedo tersebut melalui proses pemasakan, maka akan terpapar panas, yang semakin menghilangkan kandungannya.

2. Torpedo Memperbesar Pembuluh Darah?
Torpedo juga diyakini mengandung L-arginin yang bisa melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan oksigen di jantung serta pembuluh darah di area tertentu.

Faktanya, L-arginin adalah senyawa protein yang juga ditemukan pada daging sapi, telur, ikan, dan susu.

“Tidak hanya di daging, tapi juga terdapat di kacang-kacangan, apel, buah bit, dan cokelat,” jelasnya.

 

