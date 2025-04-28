Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Mochi Daifuku, Camilan Favorit Cocok Jadi Ide Jualan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 28 April 2025 |15:26 WIB
Resep Mochi Daifuku, Camilan Favorit Cocok Jadi Ide Jualan
Resep Mochi Daifuku. (Foto: Devina Hermawan)
A
A
A

JAKARTA - Mochi jadi salah satu camilan yang cocok di lidah orang Indonesia. Rasanya yang manis dipadukan dengan teksturnya yang kenyal membuat mochi jadi salah satu kudapan favorit.

Salah satunya yang viral ialah mochi daifuku yang merupakan kudapan khas Jepang. Mochi ini viral karena bentuknya yang cukup besar dengan isian buah utuh.

Mochi ini pun ramai disukai masyarakat Indonesia bahkan banyak pula yang menjualnya secara online. Tak perlu bingung bila Anda ingin mencicipi kelezatan mochi daifuku, Anda tetap bisa membuatnya dengan mudah di rumah.

Selain jadi camilan lezat, mochi daifuku ini juga bisa jadi ide jualan yang auto cuan, lho! Penasaran, bagaimana cara membuat mochi daifuku yang lezat? Yuk simak resepnya dari Instagram, @devinahermawan, dikutip Senin (28/4/2024).

Bahan adonan mochi:

200 gr tepung ketan putih

150 gr gula pasir

300 ml air

50 ml minyak

30 gr krim bubuk

¼ sdt garam

½ sdt vanili bubuk

Bahan isian:

30 gr mentega tawar/margarin

40 gr tepung terigu protein sedang

150 gr air

20 gr cokelat bubuk

120 gr compound milk chocolate, cincang

35 gr gula pasir

100 gr krim bubuk

1/3 sdt garam

Pelengkap:

Stroberi

Tepung tapioka + daun pandan, sangrai

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
