HOME WOMEN LIFE

Vote Wanita-Wanita Inspiratif dalam Women's Inspiration Awards 2025, Selasa 29 April Pukul 21.00 WIB Hanya di iNews

Jum'at, 25 April 2025 |19:25 WIB
JAKARTA - Women's Inspiration Awards 2025 merupakan ajang apresiasi tertinggi atas prestasi dan kontribusi luar biasa yang diberikan kepada wanita-wanita inspiratif di Indonesia yang sukses di berbagai bidang.

Digelar di JCH iNews Tower Lantai 14, ajang ini bertujuan untuk menjadi sumber inspirasi bagi wanita lainnya serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran wanita dalam memajukan masyarakat.

Women's Inspiration Awards 2025 juga menghadirkan Talkshow Inspiration bersama Anisha Dasuki dan Desvita Bionda, yang akan mengupas kisah inspiratif dari para tokoh perempuan terkemuka di berbagai bidang.

Selain itu, ada pula Favorite kategori WOMEN’S INSPIRATION AWARDS by Vote dengan empat kategori pilihan, yaitu kategori The Most Favorite Athlete dengan nominasi, Gregoria Mariska, Nurul Akmal, Megawati Hangestri, Desak Made Rita dan, Claudia Scheunemann. 

Kategori Favorite Women in Creative Industry dengan nominasi, Nagita Slavina, Prilly Latuconsina, Lesti Kejora, Maudy Ayunda dan Pevita Pearce. Kategori Favorite Women in Social Contribution dengan para nominasi, Cinta Laura, Pratiwi Novianti, Nadine Chandrawinata, Sarwendah dan Sania Leonardo.

Selanjutnya Kategori Favorite Women Under 30 dengan para nominasi, Abel Cantika, Jharna Bhagwani, Fujianti Utami Putri, Nanda Arsyinta dan Ria Ricis. Ayo vote nominasi favoritmu melalui RCTI Plus dan Instagram @officialinewstv. 

Dipandu oleh Host Sere Kalina, jangan lewatkan malam yang penuh inspirasi, prestasi, dan semangat pemberdayaan wanita. Women's Inspiration Awards 2025 , Selasa 29 April pukul 21.00 WIB hanya di iNews.

(Qur'anul Hidayat)

      
