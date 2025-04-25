Jumlah Wisatawan Indonesia ke Australia Meningkat Pesat, Ini Sederet Destinasi Favoritnya

JAKARTA - Jumlah wisatawan ke Australia meningkat pesat dalam beberapa waktu belakangan. Hal tersebut diketahui dari banyaknya pengunjung yang mencari paket promosi wisata ke Negeri Kanguru tersebut di acara travel fair.

Chief Operations Officer Dwidayatour, Hendri Yapto mengatakan, dari berbagai destinasi Indonesia hingga berbagai negara, Australia menjadi salah satu pilihan favorit masyarakat Indonesia.

Pada tahun 2024 saja, jumlah kunjungan wisatawan Indonesia ke Australia mencapai 220.000 orang, setara dengan angka sebelum pandemi, dan diperkirakan akan meningkat 10-20% tahun 2025.

Apalagi, Australia memang terkenal dengan wisata Great Barrier Reef, Uluru, pantai-pantai indah, serta satwa khas seperti kanguru dan koala yang menarik wisatawan.

“Dari berbagai destinasi yang ditawarkan, Australia menjadi salah satu pilihan favorit wisatawan,” ujar Hendri, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (26/4/2025).

Dari sekian banyak kota, ternyata ada beberapa kota di Australia yang kerap dikunjungi wisatawan mancanegara karena masing-masing menawarkan daya tarik yang unik.

“Banyak dari mereka tertarik mengunjungi kota-kota ikonik seperti Sydney, Brisbane, Gold Coast, Perth, dan destinasi menarik lainnya di Negeri Kanguru,” tambah Hendri.

Tak hanya menawarkan kombinasi unik antara keindahan alam, budaya yang kaya, dan infrastruktur pariwisata yang maju, faktor lain yang membuat Australia menarik adalah berbagai event olahraga internasional seperti Gold Coast Marathon dan Sydney Marathon, yang kini menjadi daya tarik bagi wisatawan Indonesia yang gemar sport tourism.



Hendri membeberkan bahwa selama kuartal pertama tahun ini, Dwidayatour berhasil meningkatkan penjualan produk-produk perjalanan destinasi Australia sebesar 29% dibanding periode sama tahun lalu.