4 Tips Sebelum Nge-Gym Pasca Lebaran

Momen lebaran menjadi waktu yang tempat untuk makan enak bersama keluarga. Segala makanan lezat dapat dinikmati sembari bersilaturahmi dan liburan.

Sayangnya, banyak orang yang mulai mengabaikan olahraga setelah banyak mengonsumsi daging dan santan saat lebaran. Anda bisa memulai olahraga seperti nge-gym agar bebtuk tubuh kembali ideal.

Seperti apa tips sebelum nge-gym setelah lebaran? Yuk simak melansir Be Well Solutions, Kamis (10/4/2025).



Pemanasan

Pertama ialah pemanasan. Melakukan peregangan atau pemenasan baik untuk merilekskan otot setelah lama tak berolahraga. Pastikan pemanasan yang Anda lakukan sudah baik dan benar.

Hindari melakukan gym sebelum peregangan karena bisa berdampak fatal untuk otot. Setelahnya, Anda bisa memulai gym seperti biasa.



Bersihkan Peralatan

Membersihkan peralatan gym juga baik dilakukan sebelum berolahraga. Berhati-hatilah saat menyemprotkan disinfektan di sekitar peralatan elektronik dan ikuti pedoman gym.

Begitu pula dengan matras yoga. Pastikan Anda membersihkannya dengan cairan disinfektan atau tisu basah agar matras tetap higienis saat digunakan.