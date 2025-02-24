3 Potret Cantik Kayesha Nadha Khairi Anak Kiky Saputri, Rambut Lebat Jadi Sorotan

Komika sekaligus aktris Kiky Saputri melahirkan anak perempuan pada Kamis, 20 Februari 2025 pukul 10.21 WIB.

Melalui unggahan Instagram pribadinya, Kiky Saputri berbagi momen haru dan syukur atas kehadiran anak pertamanya bersama Muhammad Khairi itu.

Kiky juga telah mengungkap nama lengkap bayi cantik yang dipanggil Baby Kayya tersebut. Kiky dan Khairi memberi nama lengkap nan cantik untuk sang putri, yakni Kayesha Nadha Khairi.

Sang komika juga telah membagikan beberapa potret cantik dari Baby Kayya melalui postingan di Instagramnya. Berikut beberapa diantaranya, melansir akun instagram @kikysaputrii, Senin (24/3/2025).



1. Cantik saat tertidur pulas

Dalam potret berikut, terlihat potret cantik Baby Kayya saat sedang tertidur pulas. Seperti makna di balik namanya yang berarti anugerah dari Tuhan yang cerdas, cantik dan berani, paras bayi mungil tersebut memang tampak cantik.



2. Rambut lebat

Kiky juga membagikan potret sang putri ketika tak mengenakan topi, sehingga terlihat jelas bayi mungil tersebut memiliki rambut berwarna hitam yang cukup lebat. Sepertinya, Baby Kayya benar-benar mewarisi gen dari kedua orang tuanya yang sama-sama memiliki rambut yang tebal.