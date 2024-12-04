Pria ini Ketahuan Bunuh Istrinya Usai Searching 'Berapa Cepat Bisa Menikah Setelah Pasangan Meninggal’

SEORANG pria asal Virginia, Naresh Bhatt, yang terdeteksi melakukan pencarian di internet tentang ‘seberapa cepat seseorang dapat menikah lagi setelah pasangannya meninggal’ kini menghadapi tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan penghilangan mayat istrinya, Mamta Kafle Bhatt.

Kasus ini semakin misterius dengan hilangnya jasad Mamta dan sejumlah bukti yang mengarah pada keterlibatan Naresh dalam kejahatan ini.

Pada hari Senin, 2 Desember, Naresh Bhatt didakwa dengan dua kejahatan berat di Sirkuit Prince William County, Divisi Kriminal. Tuduhannya termasuk pembunuhan tingkat pertama dan pencemaran fisik terhadap mayat sehubungan dengan hilangnya istrinya.

Dirangkum dari PEOPLE, Rabu (4/12/2024), wanita berusia 28 tahun dari Nepal pertama kali dilaporkan hilang pada 5 Agustus, beberapa hari setelah dia tidak masuk kerja, yang menyebabkan pemeriksaan kesehatan oleh polisi setempat.

Pada 22 Agustus, Naresh didakwa menyembunyikan mayat istrinya setelah pihak berwenang Virginia menemukan bukti di rumah pasangan itu bahwa ada mayat yang diseret keluar.

Mamta Kafle diduga tewas setelah dia tidak terlihat atau terdengar kabarnya sejak 29 Juli sebagaimana dilaporkan WUSA9, mengutip Polisi Taman Manassas.

Selama pemeriksaan, Naresh mengatakan kepada pihak berwenang bahwa dia dan istrinya sedang dalam proses berpisah.

Pada bulan April, jaksa mengatakan bahwa Naresh diduga menggunakan laptop kantornya untuk mencari "Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menikah setelah pasangannya meninggal" dan "Apa yang terjadi dengan utang pasangannya yang meninggal," The Washington Post melaporkan.

Dia diduga juga mencari di Google, “Apa yang terjadi jika pasangannya menghilang di Virginia.”

Selain itu, jaksa penuntut menuduh Naresh pergi ke Walmart di Chantilly pada tanggal 30 Juli untuk membeli tiga pisau dan dua pisau masih belum ditemukan.

Keesokan harinya, rekaman CCTV di Walmart lain menunjukkan dia membeli perlengkapan kebersihan, kata jaksa.

Jaksa juga menuduh Naresh membuang keset kamar mandi yang berlumuran darah di tempat sumbangan di luar pompa bensin Loudoun County dan terlihat mengenakan sarung tangan saat dia membuang tas ke tempat sampah di pagi hari setelah hilangnya Mamta Kafle.