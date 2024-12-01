Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Cerita Febby Rastanty Perankan Korban KDRT di Film Terbaru, Berharap Tak Terjadi di Kehidupan Nyata

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |14:04 WIB
Cerita Febby Rastanty Perankan Korban KDRT di Film Terbaru, Berharap Tak Terjadi di Kehidupan Nyata
Drajad dan Febby Rastanty. (Foto: IG Febby)
A
A
A

FEBBY Rastanty berbagi cerita mengenai perannya dalam film terbaru berjudul ‘Sampai Nanti, Hana!’. Febby memerankan sosok Hana yang dikisahkan mendapat tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) verbal, yang dilakukan suaminya Arya (Ibrahim Risyad) saat mereka tinggal di Belanda.

Febby menjelaskan Hana tidak diterima oleh suaminya sendiri, sehingga sebagai ibu mengalami fase frustasi dan baby blues. 

Kala menjalani syuting, Febby belum menikah sehingga menjadi tantangan tersendiri untuknya menghidupkan karakter sebagai sosok istri dan ibu baru dengan kondisi pahit yang dialaminya.

"Ya itu menurut aku emang salah satu scene yang challenging ya. Karena pertama, aku sendiri pada saat itu belum menikah, apalagi memiliki anak. Terus di situ kan Hana ceritanya baby blues kan," ujar Febby Rastanty di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini. 

Febby sendiri mencoba memposisikan diri sebagai Hana yang membuatnya langsung merasakan sakit hati dan luka yang mendalam karena perannya itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/206/3187855//direktur_televisi_dan_radio_mewakili_dit_film_animasi_dan_video_pupung_thariq_fadilah-eXB4_large.JPG
Kemenekraf Sebut Film Bisa Jadi Media Promosi Budaya Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/206/3187379//garin_nugroho-jXkH_large.JPG
Pemerintah Prancis Anugerahkan Penghargaan untuk Sutradara Indonesia Garin Nugroho
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/206/3187333//first_look_film_laut_bercerita-mMQh_large.JPG
Novel Laut Bercerita Bakal Diadaptasi Jadi Film, Reza Rahardian hingga Dian Sastro Mengambil Peran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/598/3186901//kdrt-p6AE_large.JPG
Cerai Sama Mantan, Tapi Masih Serumah: Gimana Jadinya? Nonton Microdrama KDRT di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186255//shahnaz_anindya-51uD_large.jpg
Selebgram Shahnaz Anindya Heran Altaf Vicko Belum Ditahan Usai Setahun Jadi Tersangka KDRT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/194/3185430//dian_sastro-cNaQ_large.jpg
Potret Dian Sastro Pakai Set Perhiasan Seharga Rp2 Miliar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement