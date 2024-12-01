Cerita Febby Rastanty Perankan Korban KDRT di Film Terbaru, Berharap Tak Terjadi di Kehidupan Nyata

FEBBY Rastanty berbagi cerita mengenai perannya dalam film terbaru berjudul ‘Sampai Nanti, Hana!’. Febby memerankan sosok Hana yang dikisahkan mendapat tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) verbal, yang dilakukan suaminya Arya (Ibrahim Risyad) saat mereka tinggal di Belanda.

Febby menjelaskan Hana tidak diterima oleh suaminya sendiri, sehingga sebagai ibu mengalami fase frustasi dan baby blues.

Kala menjalani syuting, Febby belum menikah sehingga menjadi tantangan tersendiri untuknya menghidupkan karakter sebagai sosok istri dan ibu baru dengan kondisi pahit yang dialaminya.

"Ya itu menurut aku emang salah satu scene yang challenging ya. Karena pertama, aku sendiri pada saat itu belum menikah, apalagi memiliki anak. Terus di situ kan Hana ceritanya baby blues kan," ujar Febby Rastanty di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Febby sendiri mencoba memposisikan diri sebagai Hana yang membuatnya langsung merasakan sakit hati dan luka yang mendalam karena perannya itu.