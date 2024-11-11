Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Terpisah 7 Tahun dari Anak, Tsania Marwa: Aku Ingin Suatu Hari Anak-Anak Bangga Sama Ibunya

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |05:34 WIB
Terpisah 7 Tahun dari Anak, Tsania Marwa: Aku Ingin Suatu Hari Anak-Anak Bangga Sama Ibunya
Tsania Marwa. (Foto: Youtube Melaney Ricardo)
A
A
A

JAKARTA - Tsania Marwa mengaku sangat optimis bisa kembali berkumpul dengan dua anaknya setelah mereka hidup terpisah selama 7 tahun. Bukan tanpa alasan, keyakinan Tsania didasari dengan kuatnya kasih sayang seorang ibu kepada anaknya.

Meski memenangkan hak asuh anak di Pengadilan Agama (PA) Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Tsania nyatanya tak bisa hidup bersama sang anak. Selama ini, kedua anaknya tinggal bersama pesinetron Atalarik Syach selaku ayah mereka.

"Aku masih berdiri di sini, dalam artian masih bisa berjuang, bertahan dan banyak hal yang sudah bisa aku dapatkan di tengah badai kehidupan ya, itu kategorinya udah badai ya, tapi masih bisa mensyukuri hidup, perasaan happy itu hal kecil yang sepele buat orang tapi buat aku tuh penting banget," ujar Tsania Marwa dikutip dari kanal YouTube Melaney Ricardo, Sabtu (9/11/2024).

Tsania juga menjelaskan alasannya tak menyerah dalam memperjuangkan hak asuh anaknya. Dia menilai, hal itu patut diperjuangkan, namun dengan cara yang bijak.

"Yang bikin aku enggak menyerah adalah harapan bahwa suatu hari aku bisa kumpul bareng lagi sama mereka dan aku mau anak-anak aku punya ibu yang happy, aku mau anak-anak aku punya ibu yang waras yang bisa mencapai banyak hal baik dalam hidupnya, itu yang membuat aku masih terus bertahan dan berjalan," jelasnya.

Sebagai seorang ibu, Tsania juga ingin membuat anaknya bangga dengan beberapa pencapaian hidupnya.

"Aku pengen banget suatu hari anak-anak aku bisa bangga sama aku," pungkasnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
