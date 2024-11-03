Dina Mariana Sempat Alami Masalah Pencernaan Sebelum Meninggal Dunia

Dina Mariana, penyanyi cilik era 70-an meninggal dunia di usia 59 tahun hari ini, Minggu (3/11/2024). Sebelum meninggal dunia, Dina Mariana sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Hal ini terungkap dari unggahan sahabatnya sesama artis, Lulu Zakaria dan Chintami Atmanegara yang beberapa hari lalu menjenguknya di rumah sakit.

Dua minggu lalu tepatnya pada 21 Oktober 2024, artis Dewi Irawan sempat menjenguk Dina di rumah sakit. Dia pun membagikan video kondisi terkini Dina Mariana.

"Sekedar berbagi info ... karena sempat ditelpon dan di WA beberapa teman yg menanyakan kondisi sahabat saya yg sedang sakit , Dina Mariana ( dulu artis n penyanyi cilik terkenal," ujar Dewi Irawan dikutip dari unggahan Instagram @dewiirawan13, Minggu (3/11/2024).

Dewi menjelaskan bahwa Dina Mariana mengalami masalah pencernaan. Namun, dia tak mengungkap soal penyakit yang diderita Dina.

"Secara HB nya membaik setelah transfusi darah. Walaupun di pencernaan (Lambung / Usus) masih bermasalah, sehingga On Off rasa sakit nya. Rencana hari ini mau di Endoskopi untuk periksa masalah di Lambung & Usus," ungkapnya.