ISSHU Ramaikan Jakarta Fashion Week 2025, Hadirkan Koleksi Futuristik dan Eksentrik

ISSHU ikut meramaikan ajang mode tahunan Jakarta Fashion Week (JFW) 2025. Brand fesyen ini tampil memukau di panggung runway dengan menampilkan desain yang futuristik dan eksentrik.

ISSHU menghadirkan koleksi terbarunya dalam runway INFINIX: "Beautiful Beast Runway", yang digelar Kamis 24 Oktober 2024. Dalam koleksi terbarunya, ISSHU membawa elemen-elemen khas, yakni sentuhan futuristik dan eksentrik, dalam setiap desain mereka.

Setiap karya koleksi dirancang untuk menantang batasan-batasan konvensional, menciptakan kombinasi yang segar dan tidak terduga. Mulai dari palet warna yang berani hingga penggunaan bahan-bahan inovatif, ISSHU menegaskan visinya untuk menjadi pelopor mode masa depan.

Dalam kesempatan tersebut, Founder ISSHU, M. Indiana Argani, hadir memperkenalkan inspirasi dan filosofi di balik koleksi terbaru. Dia menyampaikan bahwa ISSHU adalah perwujudan dari kreativitas tanpa batas, di mana setiap desain mewakili semangat berani dan kebebasan berekspresi.

"Kami sangat antusias untuk menghadirkan koleksi ini di runway Jakarta Fashion Week, yang selalu menjadi ajang penting bagi industri fesyen Tanah Air," katanya, dalam rilis yang diterima Okezone.com, Sabtu (26/10/2024).

Jakarta Fashion Week (JFW) 2025 merupakan acara mode tahunan di Indonesia yang menjadi wadah bagi para desainer lokal dan internasional untuk menunjukkan kreativitas mereka kepada audiens global.

