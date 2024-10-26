Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

ISSHU Ramaikan Jakarta Fashion Week 2025, Hadirkan Koleksi Futuristik dan Eksentrik 

Tuty Ocktaviany , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |16:48 WIB
ISSHU Ramaikan Jakarta Fashion Week 2025, Hadirkan Koleksi Futuristik dan Eksentrik 
ISSHU ramaikan Jakarta Fashion Week 2025, hadirkan koleksi futuristik dan eksentrik. (Foto: ISSHU)
A
A
A

ISSHU ikut meramaikan ajang mode tahunan Jakarta Fashion Week (JFW) 2025. Brand fesyen ini tampil memukau di panggung runway dengan menampilkan desain yang futuristik dan eksentrik.

ISSHU menghadirkan koleksi terbarunya dalam runway INFINIX: "Beautiful Beast Runway", yang digelar Kamis 24 Oktober 2024. Dalam koleksi terbarunya, ISSHU membawa elemen-elemen khas, yakni sentuhan futuristik dan eksentrik, dalam setiap desain mereka.

Setiap karya koleksi dirancang untuk menantang batasan-batasan konvensional, menciptakan kombinasi yang segar dan tidak terduga. Mulai dari palet warna yang berani hingga penggunaan bahan-bahan inovatif, ISSHU menegaskan visinya untuk menjadi pelopor mode masa depan.

Dalam kesempatan tersebut, Founder ISSHU, M. Indiana Argani, hadir memperkenalkan inspirasi dan filosofi di balik koleksi terbaru. Dia menyampaikan bahwa ISSHU adalah perwujudan dari kreativitas tanpa batas, di mana setiap desain mewakili semangat berani dan kebebasan berekspresi.

"Kami sangat antusias untuk menghadirkan koleksi ini di runway Jakarta Fashion Week, yang selalu menjadi ajang penting bagi industri fesyen Tanah Air," katanya, dalam rilis yang diterima Okezone.com, Sabtu (26/10/2024).

Jakarta Fashion Week (JFW) 2025 merupakan acara mode tahunan di Indonesia yang menjadi wadah bagi para desainer lokal dan internasional untuk menunjukkan kreativitas mereka kepada audiens global.
 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/194/2913665/daya-beli-produk-fesyen-muslim-meningkat-6-1-persen-kementerian-perdagangan-beri-apresiasi-5tklQRQ8xe.jpg
Daya Beli Produk Fesyen Muslim Meningkat 6,1 Persen, Kementerian Perdagangan Beri Apresiasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/194/2911705/ria-miranda-ceritakan-tentang-sebuah-harapan-lewat-koleksi-terbaru-di-jfw-2024-LTPG6itdAq.jpg
Ria Miranda Ceritakan tentang Sebuah Harapan lewat Koleksi Terbaru di JFW 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/30/194/2910922/4-potret-alika-islamadina-saat-melenggang-di-runway-jfw-2024-tampil-percaya-diri-MxLfXDUjK4.jpg
4 Potret Alika Islamadina saat Melenggang di Runway JFW 2024, Tampil Percaya Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/30/194/2911034/desainer-australia-meriahkan-jakarta-fashion-week-2024-tonjolkan-budaya-asli-ramah-lingkungan-oGUxDcW4z1.jpg
Desainer Australia Meriahkan Jakarta Fashion Week 2024, Tonjolkan Budaya Asli Ramah Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/28/194/2696691/hadir-di-jfw-2023-ahok-akui-desain-tenun-ntt-sudah-alami-kemajuan-aH6HgIT9jf.JPG
Hadir di JFW 2023, Ahok Akui Desain Tenun NTT Sudah Alami Kemajuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/29/194/2318398/jovi-adhiguna-hingga-marsha-aruan-pecahkan-jfw-2021-eM2N3K72H0.jpg
Jovi Adhiguna hingga Marsha Aruan Pecahkan JFW 2021
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement