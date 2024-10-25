Penjualan Meroket 22 Kali Lipat, Brand Ardenleon Ceritakan Kiat Sukses Berkat Fitur Shopee Live

Jakarta,Okezone – Beberapa tahun ini, pertumbuhan dunia fashion di Indonesia mengalami perkembangan pesat begitu cepat. Tak hanya perputaran tren yang terus berlangsung, tetapi juga kemunculan brand-brand lokal yang semakin banyak bermunculan dan menghadirkan inovasi yang membuatnya makin dicintai masyarakat.

Salah satu segmen fesyen lokal yang tumbuh dalam beberapa tahun terakhir, adalah pakaian anak yang kian digandrungi karena kualitas nyaman yang ditawarkan, serta tren yang muncul seperti memiliki baju kembar antara anak dan orang tua hingga ragam model, mulai dari yang klasik atau pun yang unik.

Melihat potensi besar yang ditawarkan dalam segmen fashion pakaian anak, Ronald Kartawinata, memutuskan untuk melahirkan brand nya sendiri pada 2017 yang diberi nama Ardenleon. Ronald menceritakan kisah nya dalam mendirikan brand ini.

“Saya teringat di kala itu masih minim brand lokal yang bergerak dalam segmen pakaian dalam anak dan membuat saya ingin menghadirkan produk pakaian dalam anak yang berkualitas dan terjangkau di Indonesia. Kami yang sebelumnya menjalankan usaha rumahan dengan fokus pada jasa produk pakaian dalam untuk wanita pun, memutuskan untuk mencoba menciptakan brand pakaian dalam anak, yaitu Ardenleon," tuturnya.

"Hingga saat ini, tidak hanya menyediakan pakaian dalam, kami telah memperluas lini produk dengan menghadirkan daily wear, pakaian muslim, koleksi pakaian berlisensi seperti Pinkfong Baby Shark, Chibi Maruko-chan, Peppa Pig, dan Marvel Avengers, serta produk terbaru kami yaitu batik,” ucapnya.

Foto produksi Ardenleon

Perjalanan Ardenleon: Bertumbuh dan Berkembang di Era Digital bersama Shopee