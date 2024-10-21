Nagita Slavina Pamer Tas Chanel Kecil Seharga Rp89 Juta

SELEBRITI dan pengusaha sukses Nagita Slavina kembali mencuri perhatian publik lewat penampilannya yang selalu anggun dan penuh gaya.

Dalam unggahan akun Instagram @fashion_selebriti, istri Raffi Ahmad tersebut tampil memukau dengan menggunakan Chanel Small Flap Bag with Top Handle in Shiny Lambskin, sebuah tas mewah yang dibanderol dengan harga fantastis, yakni Rp 89 Juta.

Tas ikonik dari rumah mode Chanel ini terkenal karena desainnya yang elegan dan timeless, dengan material lambskin berkilau yang memberikan kesan mewah.

Nagita memadukan tas tersebut dengan outfit kasual namun tetap chic, membuat tas ini menjadi sorotan utama dari penampilannya. Tak heran jika Nagita memilih Chanel Small Flap Bag ini, mengingat Chanel selalu dikenal sebagai simbol status dan gaya kelas atas.

Dengan pegangan atas (top handle) yang praktis dan desain flap yang klasik, tas ini menjadi favorit para fashionista di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.