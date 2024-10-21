Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Nagita Slavina Pamer Tas Chanel Kecil Seharga Rp89 Juta 

Viona Marsanda , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |09:10 WIB
Nagita Slavina Pamer Tas Chanel Kecil Seharga Rp89 Juta 
Nagita Slavina. (Foto: Instagram)
A
A
A

SELEBRITI dan pengusaha sukses Nagita Slavina kembali mencuri perhatian publik lewat penampilannya yang selalu anggun dan penuh gaya. 

Dalam unggahan akun Instagram @fashion_selebriti, istri Raffi Ahmad tersebut tampil memukau dengan menggunakan Chanel Small Flap Bag with Top Handle in Shiny Lambskin, sebuah tas mewah yang dibanderol dengan harga fantastis, yakni Rp 89 Juta.

Tas ikonik dari rumah mode Chanel ini terkenal karena desainnya yang elegan dan timeless, dengan material lambskin berkilau yang memberikan kesan mewah. 

Nagita Slavina

Nagita memadukan tas tersebut dengan outfit kasual namun tetap chic, membuat tas ini menjadi sorotan utama dari penampilannya. Tak heran jika Nagita memilih Chanel Small Flap Bag ini, mengingat Chanel selalu dikenal sebagai simbol status dan gaya kelas atas. 

Dengan pegangan atas (top handle) yang praktis dan desain flap yang klasik, tas ini menjadi favorit para fashionista di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/611/3175167/nagita-u942_large.jpg
Cerita Nagita Slavina Ketemu Kendall Jenner di Paris: Cuma Bisa Terdiam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/194/3174729/nagita-Yvjx_large.jpg
Harga Jepitan Rambut Nagita Slavina Rp7,9 Juta, Netizen: Gaji Plus Lemburan Hamba Itu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/629/3157371/nagita-4qh2_large.jpg
Momen Gemas! Nagita Slavina dan Baby Lily Seru-Seruan Make Up Bareng, Curi Perhatian Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/612/3153307/potret_nagita_slavina_nonton_konser_blackpink_di_korea_selatan_pakai_outfit_senada_dengan_personelnya-3CXP_large.jpg
Potret Nagita Slavina Nonton Konser BLACKPINK di Korea Selatan, Pakai Outfit Senada dengan Personelnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/612/3151635/wow_skincare_mewah_nagita_slavina_totalnya_bisa_tembus_rp80_jutaan-rUxa_large.jpg
Wow, Skincare Mewah Nagita Slavina Totalnya Bisa Tembus Rp80 Jutaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/194/3148693/nagita-DZK8_large.jpg
Potret Nagita Slavina Pakai Baju Renang di Italia, Netizen: Kakinya Bening Banget
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement