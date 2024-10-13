Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Pevita Pearce Ke Kampung Janda, Study Banding?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |06:07 WIB
5 Potret Pevita Pearce Ke Kampung Janda, Study Banding?
Potret Pevita Pearce. (Foto: Instagram)
A
A
A

PEVITA Pearce baru-baru ini sukses mengejutkan penggemarnya di Instagram. Pasalnya, dalam postingan terbarunya, ia mengklaim bahwa dirinya adalah seorang janda baik. 

“Janda Baik,” tulis Pevita Pearce, dalam keterangan postingan di akun Instagramnya, @pevpearce.

Rupanya, bukan jadi janda sungguhan. Caption ‘Janda Baik’ yang ditulis Pevita dalam postingannya itu ternyata mengacu pada  keterangan lokasi yang ia kunjungi saat itu.  Tempat yang dikunjungi Pevita tersebut memang bernama Kampung Janda Baik. Lokasinya ada di Pahang, salah satu negara bagian di Malaysia. 

Pesona tak kalah dari para janda!
Kampung Janda
Di sana, Pevita sendiri tampil cantik dan modis dalam balutan jumpsuit pendek berwarna biru muda. Pesonanya tentu saja tak kalah dari para janda yang tinggal di kampung tersebut!

Pesona alam Kampung Janda Baik
Kampung Janda
Suasana Kampung Janda Baik yang masih sangat natural menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan, tidak terkecuali Pevita Pearce. Jauh dari hiruk pikuk kota metropolitan, kampung ini memanjakan wisatawan dengan pemandangan alam yang elok serta udara yang sejuk.

Dihuni banyak janda
Kampung Janda
Ada yang mengklaim bahwa nama unik 'Janda Baik' muncul karena banyak wanita berstatus janda pada masa itu. Suami para janda meninggal dalam perang saudara yang terjadi di wilayah Selangor.

Para janda di sini tak hanya dikenal berparas cantik, namun mereka juga mempunyai kepribadian luhur yang suka menolong orang lain dalam kesulitan. Sehingga tak heran jika para wanita di kampung ini banyak dipuji orang karena berhati mulia atau berakhlak 'baik' dan terpuji.

 

