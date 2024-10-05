4 Potret Elegan Beyonce, Diva Hollywood yang Lagi Dihujat Netizen Indonesia

PENYANYI Hollywood, Beyonce belakangan menjadi perbincangan hangat netizen usai namanya ikut dikaitkan dalam kasus rapper Amerika Serikat, Sean Diddy Combs alias P Diddy. Beyonce diduga turut terlibat atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan musisi sekaligus produser musik Hollywood ini.

Dugaan keterlibatan Beyonce dalam kasus P Diddy menjadi teori konspirasi masyarakat. Banyak publik meyakini diva Hollywood itu menjadi sahabat sekaligus kaki tangan rapper sensaional itu. Bahkan, banyak netizen Indonesia menghujuat penyanyi ini di akun Instagram miliknya.

Di tengah kasus ini, Beyonce tetap tampil elegan dan memukau. Ia terlihat memesona dan anggun saat menghabiskan waktu di Paris, Prancis. Penasaran, seperti apa potret terkini Beyonce, bintang Hollywood yang namanya ikut terseret kasus P Diddy? Berikut posenya dari Instagram, @beyonce.

Elegan dengan Gaun Emas



Beyonce tampil elegan dan memesona dalam balutan gaun emas yang mewah. Gaun tersebut terlihat seksi menggoda menampilkan lekuk tubuh ibu tiga anak ini.

Beyonce begitu cantik memesona saat memamerkan senyum manisnya dan tampil begitu bahagia. Senyum manjanya ini seolah menandakan dirinya yang tetap enjoy di tengah terpaan isu tak sedap tentang keterlibatannya dalam kasus P Diddy.

Tampil dengan Rambut Blonde bak Marilyn Monroe



Gaya memesona Beyonce ini juga ditambah dengan model rambutnya yang begitu ikonik. Beyonce tampil elegan dengan rambut pendek blonde bak bintang Hollywood, Marilyn Monroe. Gaya rambut tersebut menambah kesan memukau dan anggun pada Beyonce yang selalu tampil mewah dan menyala.