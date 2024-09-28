Viral Video Mesum Guru dan Siswi di Gorontalo, Indonesia Darurat Moral!

BEBERAPA waktu lalu media sosial dihebohkan dengan tersebarnya video syur antara guru dan siswa di Madrasah Aliyah Negeri (MAN), Gorontalo.

Video asusila berdurasi 5.48 menit tersebut, memperlihatkan tindakan asusila yang diduga seorang guru bersama anak muridnya. Dalam video syur tersebut, siswi itu masih menggunakan seragam sekolah dan melakukan adegan-adegan tidak pantas. Sementara oknum tersebut memakai jaket topi dan celana panjang berwarna hitam.

Diduga adegan dalam video tersebut dilakukan di dalam sebuah kos-kosan. Polres Gorontalo juga sudah menangkap pemeran pria di video syur tersebut. Polisi menetapkan oknum guru (MAN) DH (57), menjadi tersangka dalam kasus video syur dengan anak didiknya

Psikolog Klinis Meity Arianty ikut menanggapi kasus tersebut. Menurutnya saat ini Indonesia sedang dalam darurat moral, bukan hanya para pemimpin di pemerintahan yang mempertontonkan perbuatan yang melanggar etika dan moral, tapi masyarakat juga melakukan hal yang sama.

Video porno. (Foto: Ist)

"Tidak pernah terbayangkan guru yang seharusnya memberikan suri tauladan, mengajarkan akhlak, moral dan pendidikan justru melakukan perbuatan tercela," ujar Meity saat dihubungi MNC Portal melalui pesan singkat, Sabtu (28/9/2024).

Meity menambahkan sebagai psikolog dirinya merasa sedih membayangkan generasi Indonesia dibesarkan dengan lingkungan yang tidak bermoral. Padahal menurutnya dunia pendidikan adalah dunia yang kompleks dan dinamis.

"Di mana interaksi antara guru, siswa, dan lingkungan belajar memainkan peran penting dalam membentuk perkembangan dan prestasi akademik sehingga figure guru harus menjadi contoh baik bagi siswa-siswanya," tuturnya.