7 Negara dengan Perayaan Oktoberfest Terbaik di Dunia Selain Jerman

Perayaan Oktoberfest terbaik di dunia selain Jerman, salah satunya di AS (Foto: Pexels/Brett Sayles)

7 NEGARA ini memiliki perayaan Oktoberfest terbaik di dunia selain Jerman. Oktoberfest merupakan perayaan yang dipenuhi oleh banyak hiburan kepada pengunjung. Perayaan ini berskala besar di Munich, Jerman, yang diadakan setiap musim gugur.

Festival ini juga dikenal sebagai perayaan dunia, sejak pesta pernikahan kerajaan tahun 1810. Meskipun Munich merupakan tuan rumah dari Oktoberfest, perayaan ini juga diadakan di berbagai kota-kota lain dengan tradisi Bavaria yang berbeda.

Perayaan ini dimeriahkan oleh hiburan berupa pesta bir, menari, menyantap bratwurst, dan juga mengenakan lederhosen.

Nah, berikut Okezone sajikan 7 perayaan Oktoberfest terbaik paling meriah di dunia selain Jerman, seperti melansir Daily Passport.

7 negara dengan perayaan Oktoberfest terbaik di dunia selain Jerman

1. Oktoberfet Kitchener-Waterloo - Ontario, Kanada

Pada akhir September, Kitchener dan Waterloo mengadakan festival Bavaria terbesar di Kanada dan perayaan Oktoberfest terbesar di luar Jerman.

Oktoberfest Kitchener-Waterloo dimulai pada 1969, dengan pengunjung mengonsumsi 57.000 galon bir dan 50.000 pon sosis.

Acara ini telah berlangsung selama 18 hari dengan banyak aula acara keluarga dan taman bir di kedua kota. Penduduk setempat mengenakan lederhosen dan gaun dirndl untuk menikmati kegiatan seperti balap barel dan kontes kecantikan Miss Oktoberfest. Festival ini coincides dengan Thanksgiving Kanada pada Senin kedua Oktober dan menampilkan parade Thanksgiving terbesar di negara.

(Foto: oktoberfest.ca)

2. Oktoberfest Denver – Denver, Colorado, AS

Penggemar bir kerajinan datang ke Mile High City sepanjang tahun untuk mencicipi bir buatan tangan. Namun, di akhir September, tradisi minum bir Jerman menjadi sorotan di Denver Oktoberfest.

Festival yang dimulai pada 1969 ini menawarkan tempat-tempat pop-up di seluruh kota, menyajikan bir putih, makanan Jerman, serta kompetisi bowling tong, makan sosis, dan mengangkat gelas bir.

Para juri mengawasi pakaian peserta dan memberi penghargaan untuk yang terbaik. Minggu pertama Oktoberfest berlangsung bersamaan dengan Pekan Bir Denver, sehingga kota dipenuhi bir dan kegiatan seputar bir.

3. Oktoberfest Frankenmuth – Michigan, AS

Setibanya di Frankenmuth, Michigan, nuansa Jerman terasa jelas dengan bangunan bergaya Bavaria yang berjejer di Main Street, termasuk pabrik bir, toko cokelat, hotel, dan toko jam kukuk.

Kota yang dijuluki 'Bavaria Kecil Amerika' ini menyelenggarakan festival bir tahunan, Frankenmuth Oktoberfest, yang diakui secara internasional, mendapatkan restu resmi dari Wali Kota Christian Ude dari Jerman pada tahun 1996.

(Foto: Lederhosen Store)

Frankenmuth adalah kota pertama di AS yang mengimpor bir dari Hofbrauhaus di Munich pada 1997. Setiap September, pecinta bir dari Midwest berkumpul di Heritage Park untuk menikmati pilsner, pretzel, schnitzel, dan berdansa di replika aula bir Jerman. Bagi yang ingin tinggal lebih lama, kunjungi Pabrik Bir Frankenmuth yang berusia 150 tahun dan Museum Sejarah Frankenmuth.

4. Harvest Haus – Vancouver, Kanada

Pada akhir pekan Oktober, PNE Forum di Hastings Park, Vancouver, menjadi tempat minum bir dan tradisi panen Eropa. Pengunjung di Harvest Haus dapat memilih dari lebih dari 25 bir, anggur, dan minuman beralkohol Eropa.

Selain bir, tersedia hidangan musiman dan klasik Oktoberfest seperti schnitzel dan spaetzle, serta musik Jerman dari band oompah. Stein Olympics di Harvest Haus juga menawarkan hiburan olahraga seperti lempar kapak, beer pong, dart, dan Jenga raksasa. Tentu! Silakan kirimkan teks yang ingin Anda singkat, dan saya akan membantu mempersingkatnya.