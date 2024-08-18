Bebas dari Lapas Pondok Bambu, Jessica Wongso Ngidam Makanan Ini

TERPIDANA kasus kopi sianida, Jessica Kumala Wongso dinyatakan bebas hari ini, Minggu (18/7/2024). Jessica bebas bersyarat dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Setelahnya, Jessica dan Kuasa Hukum, Otto Hasibuan menuju ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Diketahui Jessica harus lebih dahulu ke Kejari Jakarta Timur dan Bapas Kelas I Jakarta Timur-Utara lantaran perlu melapor dan mengurus berkas kebebasannya.

“Ini kita proses belum selesai, dari sini kita masih ke Bapas untuk proses terakhirnya. Setelah dari Bapas setelah itu baru Jessica akan dilepas,” ungkap Otto di Kejaksaan Negeri, Jakarta Timur, Minggu (18/7/2024).

Otto mengatakan setelah proses selesai, Jessica akan langsung makan siang. Otto mengatakan Jessica sudah ngidam menyantap sushi setelah bebas dari penjara.

“Kita akan ajak Jessica makan siang dulu. Dia kepingin sushi katanya,” kata Otto.

Penampilan Jessica Wongso saat bebas dari penjara. (Foto: Okezone/ Aldhi Chandra) Penampilan Jessica Wongso saat bebas dari penjara. (Foto: Okezone/ Aldhi Chandra)

Setelah menyambangi Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Jessica Wongso akan menuju Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur-Utara. Otto menjelaskan itu merupakan proses terakhir sebelum Jessica bisa menghirup udara bebas. Setelahnya, Jessica dan Otto Hasibuan akan menuju ke kawasan Senayan, Jakarta Pusat dan menggelar konferensi pers di sana.

Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, Jessica Wongso keluar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sekitar pukul 10.30 WIB. Jessica terlihat menebar senyuman meski belum mengucapkan sepatah kata. Setelahnya Jessica pun masuk ke dalam mobil sedan hitam dan segera menuju Bapas Jakarta Timur-Utara.

(Leonardus Selwyn)