Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
HOME WOMEN WOMEN

Shopee Bersama Prilly Latuconsina, Dara Sarasvati, dan Mine Perfumery Rayakan Semangat Lokal

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |06:41 WIB
Shopee Bersama Prilly Latuconsina, Dara Sarasvati, dan Mine Perfumery Rayakan Semangat Lokal
Gandeng Prilly Latuconsina, Dara Sarasvati, dan Mine Perfumery, Shopee Bangkitkan Semangat Lokal Generasi Muda di Era Digital (Foto: Dok Istimewa)
A
A
A

Jakarta-  Seiring dengan perkembangan teknologi membuka  peluang bagi masyarakat untuk berkreasi dan berinovasi memperkuat potensi budaya loka. Sambut HUT RI ke-79, Shopee mengajak para pengguna untuk merayakan semangat lokal melalui berbagai cara.

 Momentum bulan kemerdekaan yang ditunggu tunggu, sangat dimanfaatkan seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda untuk terus berkreasi mencari cara baru dalam berkontribusi melanjutkan perjuangan kemerdekaan di era digital. Mulai dari para sineas film dan musisi yang mengintegrasikan unsur budaya dalam karyanya, para konten kreator yang mempromosikan potensi lokal di media sosial, hingga para pelaku usaha yang berinovasi menghadirkan produk lokal berkualitas.

Begitu juga dengan Shopee yang terus berupaya menghadirkan fitur dan program yang dapat dimanfaatkan para pelaku usaha lokal untuk menciptakan bisnis berkelanjutan. Di saat yang sama, menjadi wadah yang memberikan kemudahan akses bagi pengguna untuk berbelanja produk lokal.

Director of Business (Fashion & FMCG) Shopee Indonesia Putri Lukman, mengatakan, Shopee bangga dapat menemani masyarakat merayakan momen kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Sejalan dengan misi Shopee untuk terus meningkatkan kualitas hidup seluruh pengguna melalui teknologi, kami memaknai arti kemerdekaan sebagai kesetaraan akses bagi setiap individu dalam menggapai mimpi.

"Sejak hadir di Indonesia, Shopee telah menciptakan akses inklusif untuk memberdayakan lebih banyak pelaku usaha lokal berkembang. Tidak hanya itu, hadirnya fitur serta program seperti Shopee Pilih Lokal, merupakan bentuk nyata dukungan untuk memberikan panggung terhadap pelaku usaha lokal serta menambah eksposur bagi banyak produk lokal unggulan. Inovasi ini pun berhasil mencatatkan lebih dari 29 juta kunjungan laman Shopee Pilih Lokal selama paruh pertama tahun 2024,” ujarnya.

Melalui acara yang bertajuk ‘Rayakan Semangat Lokal di tengah Era Digital bersama Shopee’, Shopee mengundang Prilly Latuconsina, Dara Sarasvati, serta brand lokal MINE. Perfumery untuk berbagi kisah inspiratif mereka dalam mengisi momen kemerdekaan melalui peran yang beragam. Termasuk, dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang dihadirkan Shopee untuk menunjang kebutuhan mereka dalam berkarya dan berkontribusi.

      
Telusuri berita women lainnya
