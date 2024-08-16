4 Contoh Teks MC 17 Agustus Lucu Bikin Ketawa

KUMPULAN contoh teks mc 17 Agustus lucu bikin ketawa bisa menjadi rekomendasi untuk Anda. Terlebih, Indonesia akan menggenapi masa kemerdekaannya yang ke-79.

Untuk itu ada contoh teks MC 17 Agustus 2024 yang bisa menjadi pilihan dicoba:

-Contoh pertama

Selamat pagi, salam sejahtera dan selamat bagi kita semua.

Terima kasih kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan, juga adik-adik yang telah hadir di tempat.

Di pagi hari yang cerah ini, bersama-sama kita berkumpul memeringati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Hari bersejarah ketika para pejuang dan pahlawan negeri kita, terbayarkan jerih payahnya mengusir penjajah. Tanpa jasa mereka, belum tentu kita bisa berbahagia, sebagaimana adanya saat ini.

Nah, teman-teman yang hebat! Siapa yang siap merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia? Kita sudah siap dengan merah-putih dan semangat juang yang tinggi, kan? Kalau belum, tenang aja, nanti juga akan merah-putih pas pake baju! Ayo, kita sambut dengan senyum ceria karena hari ini kita lomba dan kita menang

- Contoh kedua teks MC 17 Agustus lucu bikin ketawa

Halo peserta yang cantik dan ganteng. Udara hari ini sejuk seperti ketoprak di pasar, ya? Bagaimana kabar semuanya? Pasti dalam keadaan prima, karena kalian pasti sudah nggak sabar pengen menangin lomba hari ini. Tenang aja, yang penting kita semua pemenang di hati sendiri, kan? Ayo, kita nikmati lomba-lomba seru hari ini!"