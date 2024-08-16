Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Contoh Teks  MC 17 Agustus Lucu Bikin Ketawa

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |12:59 WIB
4 Contoh Teks  MC 17 Agustus Lucu Bikin Ketawa
4 Contoh Teks  MC 17 Agustus Lucu Bikin Ketawa (Foto: Freepik)
A
A
A

KUMPULAN contoh teks mc 17 Agustus lucu bikin ketawa bisa menjadi rekomendasi untuk Anda. Terlebih, Indonesia akan menggenapi masa kemerdekaannya yang ke-79.

Untuk itu ada contoh teks MC 17 Agustus 2024 yang bisa menjadi pilihan dicoba:

Bendera Raksasa di Malang

-Contoh pertama

Selamat pagi, salam sejahtera dan selamat bagi kita semua.

Terima kasih kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan, juga adik-adik yang telah hadir di tempat.

Di pagi hari yang cerah ini, bersama-sama kita berkumpul memeringati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Hari bersejarah ketika para pejuang dan pahlawan negeri kita, terbayarkan jerih payahnya mengusir penjajah. Tanpa jasa mereka, belum tentu kita bisa berbahagia, sebagaimana adanya saat ini.

Nah, teman-teman yang hebat! Siapa yang siap merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia? Kita sudah siap dengan merah-putih dan semangat juang yang tinggi, kan? Kalau belum, tenang aja, nanti juga akan merah-putih pas pake baju! Ayo, kita sambut dengan senyum ceria karena hari ini kita lomba dan kita menang

- Contoh kedua teks MC 17 Agustus lucu bikin ketawa

Halo peserta yang cantik dan ganteng. Udara hari ini sejuk seperti ketoprak di pasar, ya? Bagaimana kabar semuanya? Pasti dalam keadaan prima, karena kalian pasti sudah nggak sabar pengen menangin lomba hari ini. Tenang aja, yang penting kita semua pemenang di hati sendiri, kan? Ayo, kita nikmati lomba-lomba seru hari ini!"

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/320/3163489//mentan_upacara_rayakan_hut_ke_80_ri-Yi1C_large.jpg
Mentan Optimis Indonesia Capai Swasembada Pangan di Usia 80 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/612/3163268//hut_ri-vMKS_large.jpg
20 Ucapan HUT RI ke-80 yang Penuh Makna dan Semangat Kemerdekaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/298/3163239//hut_ri-eF0h_large.jpg
5 Inspirasi Dekorasi Bertema 17 Agustus-an, Meriahkan Hari Kemerdekaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/206/3162337//trailer_film_merah_putih_one_for_all-Pdi7_large.JPG
Sutradara Film Merah Putih: Kalau Tak Ada yang Nonton pun, Kita Sudah Kasih Sumbangsih untuk HUT RI
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement