HOME WOMEN LIFE

Kerap Jadi Pilihan, Apa Saja Manfaat Titipkan Anak di Daycare?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |15:23 WIB
Kerap Jadi Pilihan, Apa Saja Manfaat Titipkan Anak di Daycare?
Kenapa Banyak Orang Tua Percaya Daycare? (Foto: Freepik)
A
A
A

KASUS penganiayaan bayi bawah lima tahun (balita) oleh seorang penjaga daycare di Harjamukti, Depok, Jawa Barat membuat banyak orng kaget. Pasalnya, insiden tersebut terjadi di sebuah daycare atau penitipan anak yang sudah dipercaya para orangtua.

Dalam video yang diunggah laman Instagram @komisi.co, terlihat seorang wanita berinisia MI diduga penjaga Daycare membuka pintu lalu mengangkat bayi dan terlihat sedikit melempar ke sebuah kasur dalam keadaan bayi menangis. Kejadian ini tentu menjadi momok menakutkan untuk para orangtua. 

Daycare sendiri merupakan pusat penitipan anak di mana orangtua memercayakan tempat tersebut untuk menjaga buah hati mereka. Melansir WebMD, daycare dapat menyediakan perawatan lebih banyak untuk anak. Biasanya, pusat ini dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai usia anak-anak.

Daycare biasanya memiliki beberapa anggota staf atau penyedia layanan. Di Indonesia sendiri, daycare pun berinovasi tak hanya sebagai penitipan anak semata, tapi juga turut menjadi sekolah dini untuk anak-anak balita agar mereka bisa bersosialisasi.

Mengapa Orangtua Memilih Daycare? Sebagai orang tua, Anda menginginkan yang terbaik untuk sang buah hati. Tak hanya dari pendidikan, tapi juga cara mereka bersosialisasi.

Melansir KU, ada beberapa alasan mengapa orangtu memilih daycare untuk anak mereka. Tak cuma untuk menitipkan anak, daycare juga dipilih sebagai sekolah dini sang buah hati agar mereka bisa belajar bersosialisasi dan memiliki teman.

 

