Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Lineup Lengkap Fashion Show  AI Punya Elon Musk, Ada Obama hingga Putin

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |07:08 WIB
Lineup Lengkap Fashion Show  AI Punya Elon Musk, Ada Obama hingga Putin
Peragaan Busana AI Elon Musk. (Foto: X)
A
A
A

ELON Musk baru-baru ini memposting video fashion show yang menggunakan kecanggihan teknologi AI di akun X. Menariknya, model dari fashion show itu adalah para pemimpin dunia, mulai dari Kim Jong Un hingga Joe Biden. 

Meskipun hanya buatan AI, namun fashion show ini nampak seperti asli. "Sudah waktunya untuk peragaan busana AI," tulis Musk dalam keterangan postingannya.

Dalam video tersebut, para pemimpin negara tampil dengan busana yang stylish dari brand-brand ternama. Para model ini juga tampil dengan pakaian yang futuristik.

Video inovatif ini menyoroti kegemaran Musk dalam menggabungkan teknologi mutakhir dengan budaya pop, menawarkan gambaran sekilas yang menyenangkan namun provokatif tentang masa depan mode dan media digital.

Lantas seperti apa yah gaya busana para pemimpin negara di fashion show AI buatan Elon Musk ini? Berikut rangkumannya

1. Perdana Menteri Narendra Modi tampil futuristik

Fashion Show AI

Perdana Menteri Narendra Modi tampil futuristik dengan pakaian warna-warni yang cerah. Ansambelnya menampilkan mantel panjang dengan tambal sulam simbol dan motif geometris, memadukan elemen desain modern dan klasik. Penampilan PM Modi dilengkapi dengan kacamata hitam, menambah sentuhan chic dan kekinian.

2. Bill Gates tampil usung tema microsoft down

Fashion Show AI

Belum lama ini Microsoft menjadi sorotan karena mengalami down dan tidak bisa diakses. Hal ini menjadi inspirasi Musk untuk busana yang dipakai Bill Gates di fashion show AI buatannya.

Mantan CEO Microsoft Bill Gates digambarkan sedang berjalan di peragaan busana dengan laptop, yang akhirnya menghadapi Blue Screen of Death yang terkenal itu. Adegan ini merujuk pada Microsoft yang sempat down pada 19 Juli lalu, yang disebabkan oleh pembaruan CrowdStrike.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/194/3063363/itkf_2024-TLm2_large.jpg
International Teens and Kids Festival Bakal Diikuti 8 Negara, Dapat Dukungan Kemenparekraf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/194/3054114/koleksi_buttonscarves-9pKe_large.JPG
Buttonscarves Hadirkan Koleksi Terbaru, Terinspirasi dari Emily in Paris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/194/3046525/jogja_fashion_trend_2024-akRi_large.jpg
Jogja Fashion Trend 2024 Tampilkan Fashion Gen Z, Padukan Tenun Badui dan NTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/612/3027373/iris_van_herpen-Xim1_large.jpg
Iris Van Herpen Gabungkan Seni Patung dengan Fashion di Fall/Winter 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/194/3026941/chanel_fall_winter_2024_2025-rf9J_large.jpg
Dramatis dan Glamour, Chanel Pamerkan Koleksi Fall-Winter 2024-2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/23/620/2282656/terinspirasi-lahirnya-pakaian-turtleneck-najwa-shihab-ajak-perempuan-berani-bersuara-FJyqiDeWt7.jpg
Terinspirasi Lahirnya Pakaian Turtleneck, Najwa Shihab Ajak Perempuan Berani Bersuara
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement