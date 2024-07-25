Lineup Lengkap Fashion Show AI Punya Elon Musk, Ada Obama hingga Putin

ELON Musk baru-baru ini memposting video fashion show yang menggunakan kecanggihan teknologi AI di akun X. Menariknya, model dari fashion show itu adalah para pemimpin dunia, mulai dari Kim Jong Un hingga Joe Biden.

Meskipun hanya buatan AI, namun fashion show ini nampak seperti asli. "Sudah waktunya untuk peragaan busana AI," tulis Musk dalam keterangan postingannya.

Dalam video tersebut, para pemimpin negara tampil dengan busana yang stylish dari brand-brand ternama. Para model ini juga tampil dengan pakaian yang futuristik.

Video inovatif ini menyoroti kegemaran Musk dalam menggabungkan teknologi mutakhir dengan budaya pop, menawarkan gambaran sekilas yang menyenangkan namun provokatif tentang masa depan mode dan media digital.

Lantas seperti apa yah gaya busana para pemimpin negara di fashion show AI buatan Elon Musk ini? Berikut rangkumannya

1. Perdana Menteri Narendra Modi tampil futuristik

Perdana Menteri Narendra Modi tampil futuristik dengan pakaian warna-warni yang cerah. Ansambelnya menampilkan mantel panjang dengan tambal sulam simbol dan motif geometris, memadukan elemen desain modern dan klasik. Penampilan PM Modi dilengkapi dengan kacamata hitam, menambah sentuhan chic dan kekinian.

2. Bill Gates tampil usung tema microsoft down

Belum lama ini Microsoft menjadi sorotan karena mengalami down dan tidak bisa diakses. Hal ini menjadi inspirasi Musk untuk busana yang dipakai Bill Gates di fashion show AI buatannya.

Mantan CEO Microsoft Bill Gates digambarkan sedang berjalan di peragaan busana dengan laptop, yang akhirnya menghadapi Blue Screen of Death yang terkenal itu. Adegan ini merujuk pada Microsoft yang sempat down pada 19 Juli lalu, yang disebabkan oleh pembaruan CrowdStrike.