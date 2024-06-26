Orang yang Sudah Terinfeksi DBD Tidak Akan Terpapar Lagi? Ini Penjelasannya

KASUS demam berdarah atau DBD di Indonesia hingga pertengahan 2024 meningkat dibanding 2023. Kementerian Kesehatan mencatat hingga minggu ke-23 2024 saja, terdapat 131.501 kasus DBD dengan kematian sebanyak 799 kasus.

Angka kasus kejadian tersebut lebih tinggi dari kumulatif kasus DBD 2023 yaitu 114.720 kasus, dan mendekati total kasus kematian sepanjang 2023 yaitu 894 kasus.

Prof. Dr. dr. Sri Rezeki Hadinegoro, Sp.A(K), Ketua Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), memaparkan bahwa dengue atau yang sering disebut sebagai DBD merupakan penyakit yang dapat menjangkit siapa saja tanpa memandang usia, di mana mereka tinggal, maupun gaya hidup.

“Di negara atau wilayah dengan tingkat penularan DBD yang tinggi, anak-anak dan orang dewasa muda cenderung menjadi yang paling terkena dampaknya, dengan angka kematian lebih tinggi pada anak-anak,” ujar dr Sri Rezeki dalam acara Indonesia Dengue Summit yang digelar Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang DKI Jakarta (IDAI JAYA) dan PT Takeda Innovative Medicines di Jakarta, baru-baru ini.

Dokter Sri Rezeki menyayangkan, hingga saat ini masih banyak terjadi miskonsepsi tentang DBD di tengah masyarakat. Mereka menganggap penyakit DBD tidak berbagaya. Selain itu tidak sedikit juga masyarakat yang berpikir ketika sudah pernah terkena DBD, maka mereka aman dan menjadi kebal. Hal tersebut dibantah oleh dokter Sri.

“Padahal, tidak begitu. Masyarakat perlu memahami bahwa virus dengue terdiri dari empat serotipe. Di mana apabila seseorang telah terjangkit satu serotipe, mereka masih bisa terjangkit serotipe yang lain, dan infeksi yang kedua dan seterusnya berpotensi lebih parah. Bahkan bisa menyebabkan kematian,” tutur dr Sri.

Untuk itu, lanjut dr Sri perlu adanya tindakan pencegahan yang terintegrasi untuk melawan DBD, seperti melalui pengendalian vektor.

“Selain itu, kita juga perlu untuk mencegah infeksi dan melakukan upaya untuk mengurangi keparahan penyakit apabila sampai terjangkit,” katanya.