HOME WOMEN HEALTH

Anak Alergi Susu Sapi, Bisakah Konsumsi Susu Kambing sebagai Penggantinya?

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |19:00 WIB
Anak Alergi Susu Sapi, Bisakah Konsumsi Susu Kambing sebagai Penggantinya?
Susu kambing bisa gantikan alergi susu sapi? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BANYAK anak Indonesia yang mengalami alergi susu sapi. Menurut data Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2-7,5 persen anak Indonesia mengalami alergi susu sapi, selain alergi telur. Di sisi lain, susu sapi kerap dipilih sebagai pelengkap nutrisi harian.

Lantas, bagaimana cara mengganti susu sapi jika si kecil alami alergi susu sapi? Apakah susu kambing bisa jadi solusi?

Dokter Anak Konsultan Alergi Imunologi Prof Budi Setiabudiawan menegaskan bahwa susu kambing bukan solusi yang tepat untuk menggantikan susu sapi jika si kecil didiagnosis alergi susu sapi.

"Kalau anak sudah didiagnosis alergi susu sapi, maka susu kambing tidak bisa menggantikan," kata Prof Budi dalam Webinar Bicara Gizi, Selasa (25/6/2024).

Kenapa susu kambing tidak bisa jadi solusi?

Susu Sapi

