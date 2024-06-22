Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Alami Diseksi Aorta? Ini Tindakan yang Wajib Dilakukan untuk Cegah Komplikasi!

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |07:00 WIB
Alami Diseksi Aorta? Ini Tindakan yang Wajib Dilakukan untuk Cegah Komplikasi!
Cara mengatasi diseksi aorta. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PENYAKIT diseksi aorta mungkin masih asing di telinga masyarakat. Diseksi aorta merupakan pembuluh darah terbesar yang membawa darah yang mengandung oksigen dari jantung dan bertugas untuk mengalirkannya ke seluruh tubuh.

Menurut Dokter Spesialis Bedah Toraks Kardiovaskular RS Siloam Lippo Village Karawaci, dr. Dicky Aligheri, Sp.BTKV (K), FIHA, FICA, Diseksi Aorta adalah robeknya salah satu lapisan pada pembuluh darah besar yang biasa disebut pembuluh darah aorta. Penyakit ini bisa tidak bisa mengenal usia, artisnya usia berapapun bisa terkena diseksi aorta.

Lantas apa tindakan yang wajib dilakukan jika seseorang diagnosis mengalami diseksi aorta? Berikut, tindakan untuk memberikan perawatan yang diperlukan dan mencegah komplikasi yang lebih lanjut.

