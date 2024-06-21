Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Benarkah Rambut Panjang Lebih Mudah Rontok? Ini Faktanya!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |13:00 WIB
Benarkah Rambut Panjang Lebih Mudah Rontok? Ini Faktanya!
Rambut panjang lebih mudah rontok? (Foto: Freepik.com)
SEBAGIAN besar perempuan memiluh untuk memiliki rambut panjang agar terlihat lebih anggun dan elegan. Namun, ada satu masalah yang sulit dihindari ketika rambut sudah panjang, yaitu kerontokan.

Apalagi, banyak yang mempercayai stigma bahwa semakin panjang rambut, maka kerontokannya akan semakin parah. Hal ini lantas membuat sebagian wanita jadi enggan memanjangkan rambut. Lantas, benarkah stigma tersebut? Atau hanya mitos belaka?

Dokter Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik di The Clinic Beautylosophy, dr. Nur Anindhawati mengatakan, parah atau tidaknya kerontokan sebenarnya bukan dipengaruhi oleh panjang pendeknya rambut. Bahkan, sejauh kni belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan hubungan antara panjang rambut dan kerontokan.

Jadi, belum tentu rambut yang semakin panjang jadi lebih mudah rontok. Namun, ada salah satu mengapa rambut panjang rentan mengalami kerontokan. Hal ini lantaran akar rambut memiliki lebih banyak energi karena adanya pertumbuhan rambut yang kian memanjang. Terlebih, bagi mereka yang memiliki rambut yang cenderung tebal dan tidak sehat.

Rambut rontok

