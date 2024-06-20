5 Tips Penuhi Kebutuhan Nutrisi Selama Olahraga

OLAHRAGA kini sudah seperti gaya hidup bagi masyarakat. Banyak jenis olahraga yang kini tren di kalangan anak muda, salah satunya

lari. Apalagi kini banyak event olahraga lari yang membuat mereka makin semangat untuk berolahraga.

Tak hanya menjadi tren, olahraga lari memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan kekuatan, berkontribusi pada kebugaran kardiovaskular, membangun daya tahan otot, dan merupakan cara yang bagus untuk mengelola berat badan.

BACA JUGA: Rahasia Hidup Sehat Imela Vokalis Ten2Five

Sebuah studi terbaru di Neuroscience News menyebut lari juga dapat meningkatkan kesehatan meningkatkan mental. Saat lari, kadar serotonin, dopamin, dan norepinefrin meningkat sehingga dapat mengatur suasana hati.

Lari juga membantu meningkatkan kualitas tidur, merelaksasi hormon stres, dan meningkatkan fungsi otak. Namun tak hanya sekedar olahraga, penting juga untuk memenuhi kebutuhan nutrisi agar tubuh tetap sehat. Kali ini MNC Portal akan

membagikan tips memenuhi nutrisi selama olahraga. Berikut rangkumannya, Kamis (20/6/2024).

1. Konsumsi makanan sehat

Director of Sports Performance, Nutrition and Education and Chair of the Fitness Advisory Board at Herbalife, Dana Ryan menjelaskan selain memilih sepatu yang tepat, penting juga untuk fokus pada nutrisi.

“Kebanyakan pelari tahu mereka membutuhkan karbohidrat, protein, dan hidrasi yang cukup. Bagi Anda yang seorang pelari jarak jauh atau jogger baru yang sedang mempersiapkan lari pertama Anda, pola makan yang baik adalah fondasi untuk performa yang hebat. Buah-buahan, sayuran, protein tanpa lemak, lemak sehat, dan karbohidrat yang baik adalah suatu keharusan,” ujar Dana Ryan dalam keterangan resminya.

2. Penuhi kebutuhan nutrisi sebelum olahraga

Dana menyarankan satu jam sebelum lari sebaiknya konsumsi protein yang mengandung karbohidrat. Protein membantu fungsi otak dan tubuh serta memberikan dorongan energi, dan karbohidrat tersebut membuat Anda tetap bersemangat.

“Satu atau dua jam sebelum latihan, shake atau camilan dengan protein dan karbohidrat adalah pilihan yang baik, tetapi semakin dekat Anda dengan waktu latihan, semakin ingin mengonsumsi cairan dengan minuman olahraga atau minuman yang mengandung kafein. Dua hal yang harus dihindari sebelum latihan adalah serat dan lemak karena sulit dicerna oleh tubuh,” ucapnya.

3. Konsumsi banyak air penting

Hal yang tak kalah penting adalah konsumsi air putih. Tubuh yang terhidrasi dapat meningkatkan performa dan mengurangi dehidrasi selama lari. Pelari perlu menjaga keseimbangan air tubuh karena air memberikan nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk hampir setiap fungsi.

“Air juga membantu membatasi perubahan suhu tubuh. Untuk hidrasi, air saja sudah bagus. Air dengan elektrolit meningkatkan performa lebih jauh,” katanya.