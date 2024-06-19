Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Hewan Ini Kerap Digunakan untuk Terapi Kesehatan, Ada Anjing hingga Lumba-Lumba

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |07:00 WIB
Hewan yang kerap digunakan untuk terapi kesehatan. (Foto: Freepik.com)
Hewan yang kerap digunakan untuk terapi kesehatan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MEMELIHARA hewan bisa menjadi salah satu alternatif hiburan yang menyenangkan. Selain lucu dan menggemaskan, beberapa hewan juga memiliki kemampuan berinteraksi dengan manusia.

Uniknya, beberapa hewan juga memiliki kemampuan untuk mengobati manusia. Ya, saat ini beberapa hewan kerap digunakan dalam dunia dunia medis untuk terapi kesehatan. Lantas hewan-hewan apa saja yang sering digunakan sebagai terapi kesehatan? Berikut adalah daftarnya, seperti dilansir dari berbagai sumber, Kamis (20/6/2024).

1. Lebah

Terapi kesehatan dengan menggunakan lebah juga sudah dipraktikan sejak zaman dahulu. Jenis terapi yang memanfaatkan racun dari sengatan lebah ini diyakini memberikan berbagai manfaat untuk kesehatan mulai dari menyembuhkan nyeri punggung hingga sakit saraf.

Terapi lebah dilakukan dengan cara menempelkan lebah ke kulit manusia. Nantinya lebah akan memberikan sengatannya yang selain memberikan sensasi tersendiri juga mengandung zat kimia yang memiliki efek anti peradangan.

2. Lumba-Lumba

Terapi kesehatan dengan cara berenang bersama lumba-lumba sebenarnya bukan hal yang baru, karena sejak beberapa tahun lalu para peneliti telah menunjukan manfaat berenang dengan mamalia air ini.

Berenang bersama lumba-lumba merupakan terapi untuk merinhankan gejala down syndrome, epilepsi, autisme, hingga gangguan belajar, pasien terapi bisa mengembangkan keterampilan kunci yang diperlukan untuk membantu mengatasi gangguan mereka.

Anjing

3. Anjing

Anjing tidak diragukan lagi merupakan jenis hewan terapi yang paling umum. Anjing terapi secara sukarela menemani pasien yang akan mengunjungi jenis fasilitas tertentu untuk memberikan kenyamanan dan kasih sayang.

Anjing terapi tidak dilatih secara khusus seperti anjing pelayan, artinya mereka tidak dilatih untuk melakukan tugas tertentu seperti untuk penyandang disabilitas. Sebaliknya, anjing terapi dilatih untuk memberikan rasa nyaman di sekitar orang lain dan lingkungan yang berbeda.

4. Lintah

Lintah memiliki alat pengisap darah di ujung kepala dan ujung ekornya, hewan yang satu ini juga kerap digunakan sebagai alat terapi. Hingga abad ke-19, lintah umum digunakan untuk menghisap darah pasien.

Terapi lintah diakui dalam pengobatan kontemporer karena studi ilmiahnya yang telah terbukti. Lintah banyak digunakan sebagai metode pelengkap untuk meredakan nyeri, mencegah diabetes, menghisap darah kotor, hingga mengobati penyakit jantung.

