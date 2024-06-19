Potret Indahnya Lukisan Maestro S. Sudjojono Dituangkan dalam Busana Etnik

LUKISAN karya sang maestro S. Sudjojono begitu indah, dan menjadi salah satu yang terbaik yang pernah dunia seni Indonesia miliki. Satu karya yang menakjubkan berjudul 'Pura Kembar' laku terjual senilai Rp4 miliar di lelang seni Christie's tahun 2006.

Selain lewat media kanvas, keindahan akan lukisan 'Pura Kembar' kini bisa dinikmati tapi dalam bentuk produk fashion. Ya, S. Sudjojono Center menghadirkan produk fashion dengan desain lukisan 'Pura Kembar' yang fenomenal itu. Jenama Djon & Rose mengharapkan koleksi busana dengan desain lukisan S. Sudjojono ini bisa 'accessible' bagi khalayak umum.

BACA JUGA:

"Kami ingin lukisan S. Sudjojono bisa dinikmati oleh lebih banyak orang, terkhusus generasi muda, sehingga karya sang maestro terus abadi di masyarakat," kata Maya Sudjojono Founder Djon & Rose, saat ditemui di Pendopo Living World Alam Sutera, Tangerang Selatan, belum lama ini.

BACA JUGA:

(Foto: MPI/ Sukardi)

"Lewat karya fashion ini bekerja sama dengan Pendopo, kami juga ingin mendorong pelestarian budaya Indonesia yang sejalan dengan semangat kami ," imbuhnya.

(Foto: MPI/ Sukardi)

Tak hanya lukisan 'Pura Kembar' yang dituangkan ke dalam karya busana, tapi ada juga lukisan berjudul 'Cap Go Meh', 'Gerak Baru', hingga 'Tiga Wanita di Atas Bukit'. Lukisan-lukisan itu memiliki karakter yang kuat dan ketika dituangkan dalam karya busana, membuat karyanya menjadi lebih indah.