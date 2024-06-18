Viral Bocah Ini Lari Dikejar Kambing Kurban, Sampai Masuk ke Rumah!

RAGAM peristiwa unik dialami masyarakat Jakarta dan sekitarnya berkaitan dengan hewan kurban pada Idul Adha 2024. Banyak hewan kurban yang lepas hingga mengamuk saat hendak disembelih.

Semisalnya salah satu kejadian ketika sekumpulan bocah lari berhamburan, seekor kambing kabur saat hendak disembelih. Nahasnya seekor kambing kabur itu sampai masuk kedalam rumah warga lantaran salah seorang bocah berbaju pink, usianya sekitar 5 tahunan memilih masuk kerumah sebagaimana diunggah akun @folkshitt.

Melihat bocah lari berhamburan itu membuat sejumlah bapak-bapak tengah duduk santai di salah satu warung itu langsung mengamankan bocah berbaju pink, sebelumnya masuk kedalam salah satu rumah.

BACA JUGA: 3 Makanan Pinggir Jalan Khas Indonesia Kesukaan Jay Idzes

Unggahan berdurasi sekitar satu menit itu rupanya ramai dikomentari warganet dan menganggapnya sebagai bahan lelucon. Ketika melihat bocah berhamburan lari ketika dikejar oleh seekor kambing tersebut.