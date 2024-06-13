Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Potret Wajah Lelah Anya Geraldine Usai Berolahraga, Netizen: Sini Peluk!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 16 Juni 2024 |19:00 WIB
3 Potret Wajah Lelah Anya Geraldine Usai Berolahraga, Netizen: Sini Peluk!
Potret Anya Geraldine usai berolahraga di gym, (Foto: Instagram/@anyageraldine)
A
A
A

ANYA Geraldine, terkenal sebagai salah satu artis muda yang begitu gemar berolahraga. Beberapa olahraga ia tekuni, mulai dari lari, sepeda, golf, tenis, hingga ngegym.

 BACA JUGA:

Setiap momen olahraga kerap Anya abadikan di media sosial pribadinya. Tak jarang penampilannya curi perhatian. Seperti belum lama ini, perempuan 29 tahun ini mengunggah wajah lelahnya usai nge-gym. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @anyageraldine, Minggu (16/6/2024).

 BACA JUGA:

1. Pose megang pipi: Potret cantik Anya saat istirahat setelah ngegym. Model dan aktris satu itu nampak kelelahan memegang pipi dengan wajah datar. Meski nampak lelah, namun makeupnya tetap cetar dengan sentuhan warna pink soft. Sementara itu rambut panjangnya tergerai rapi dengan model lurus.

 

"Foto tercantik dan terkeren menurutku selama posting," tulis @davidpw***

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/612/3135766/5_potret_anya_geraldine_dengan_gaun_ungu_bak_biduan_versi_premium-iRA2_large.jpg
5 Potret Anya Geraldine dengan Gaun Ungu, Bak Biduan Versi Premium!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/612/3094944/rahasia_tubuh_bugar_anya_geraldine-f7Jj_large.jpg
Rahasia Tubuh Bugar Anya Geraldine
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/194/3091738/5_potret_anya_geraldine_pakai_mini_dress_tampil_manis_dan_berkelas-XzoK_large.jpg
5 Potret Anya Geraldine Pakai Mini Dress, Tampil Manis dan Berkelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/31/612/3080894/potret_anya_geraldine_saat_main_tenis_tampil_seksi_pamer_punggung_mulus-uAZQ_large.jpg
Potret Anya Geraldine saat Main Tenis, Tampil Seksi Pamer Punggung Mulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/26/612/3079189/anya_geraldine-yjUx_large.jpg
3 Potret Anya Geraldine Menikmati Liburan di Italia, Tampil Cantik dan Memesona
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/194/3076515/anya_geraldine-cS9T_large.jpg
Potret Anya Geraldine Kondangan dengan Kemben Dress, Cantiknya Gak Ada Lawan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement