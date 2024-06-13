3 Potret Wajah Lelah Anya Geraldine Usai Berolahraga, Netizen: Sini Peluk!

ANYA Geraldine, terkenal sebagai salah satu artis muda yang begitu gemar berolahraga. Beberapa olahraga ia tekuni, mulai dari lari, sepeda, golf, tenis, hingga ngegym.

Setiap momen olahraga kerap Anya abadikan di media sosial pribadinya. Tak jarang penampilannya curi perhatian. Seperti belum lama ini, perempuan 29 tahun ini mengunggah wajah lelahnya usai nge-gym. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @anyageraldine, Minggu (16/6/2024).

1. Pose megang pipi: Potret cantik Anya saat istirahat setelah ngegym. Model dan aktris satu itu nampak kelelahan memegang pipi dengan wajah datar. Meski nampak lelah, namun makeupnya tetap cetar dengan sentuhan warna pink soft. Sementara itu rambut panjangnya tergerai rapi dengan model lurus.

"Foto tercantik dan terkeren menurutku selama posting," tulis @davidpw***