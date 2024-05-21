Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Zodiak Punya Sifat Childish Bak Anak Kecil, Ternyata Ada Si Gemini

Estermia , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |15:00 WIB
4 Zodiak Punya Sifat <i>Childish</i> Bak Anak Kecil, Ternyata Ada Si Gemini
Zodiak childish, (Foto: Benzoix/Freepik)
MESKI sudah beranjak dewasa, tak dipungkiri beberapa orang masih terikat dengan sifat kekanak-kanakan yang terkesan manja dan sedikit sulit untuk mereka ubah.

Karakter atau kepribadian seperti ini, sedikit banyaknya dapat dilihat berdasarkan zodiak yang dimiliki. Melansir Astrotalk, Sabtu (25/5/2024) berdasarkan segi kacamata astrologi, simak paparan singkat keempat zodiak berikut yang memiliki sifat polos dan masih berperilaku seperti anak kecil.

1. Aries: Tak kenal takut, menjalani hidup dengan antusiasme layaknya anak kecil. Mereka selalu siap menghadapi tantangan dan senang menjadi yang pertama mencoba hal baru. Sifat impulsif dan semangat hidup mereka ini membawa keceriaan ke mana pun mereka pergi, dan memancarkan energi positif yang tak tertahankan.

 BACA JUGA:

2. Gemini: Rasa ingin tahu dan senang menjelajahi dunia di sekitarnya. Dengan kecerdasan yang tajam membuat para pemilik zodiak ini punya kemampuan untuk menjaga suasana tetap menyenangkan.

Tak hanya itu, si Gemini selalu mencari pengalaman baru dan ingin mempelajari sesuatu yang baru, tipe orang yang tak pernah kehabisan ide untuk membuat orang lain tertawa dan terhibur.

Halaman: 1 2
1 2
      
