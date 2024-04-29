Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Bali Selatan Disebut Overtourism, Bagaimana Persiapan World Water Forum 2024?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |19:41 WIB
Bali Selatan Disebut <i>Overtourism</i>, Bagaimana Persiapan World Water Forum 2024?
Ilustrasi (Foto: Kemenparekraf)
A
A
A

BELUM lama ini overtourism di Bali menjadi sorotan tajam. Bukan hanya dari kalangan pelancong lokal, namun tak sedikit turis asing yang juga mulai mengeluhkan kepadatan wisatawan di sana. Salah satu kawasan di Bali yang dianggap telah mengalami overtourism ialah Bali Selatan.

Padahal, dalam waktu dekat, wilayah tersebut sendiri akan menjadi lokasi utama penyelanggaraan event besar World Water Forum (WWF) ke-10 edisi 2024.

Menanggapi hal ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memastikan bahwa pemerintah daerah sudah menyiapkan segala antisipasi.

Salah satunya, dengan menyiapkan agenda wisata yang nantinya akan direkomendasikan untuk para delegasi WWF, agar mereka tidak terpusat di kawasan Bali Selatan saja.

Infografis Wisata Alam di Tabanan

"Pemda sudah bagus ya, dia sudah punya bikin travel pattern untuk wilayah-wilayah lain, kita Kemenparekraf tentu mendukung itu dan kita yang harus bertugas memasarkan itu semua supaya orang terinfo ada apa saja, ada pilihan apa saja ketika dia (para delegasi) hadir di sana," ungkap Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama, Nia Niscaya, di The Weekly Brief with Sandi Uno (WBSU), di Kantor Kemenparekraf, Jakarta, Senin (29/4/2024).

Menurutnya, hal tersebut bisa dikondisikan selama para delegasi tergabung dalam sebuah konferensi sehingga jadi lebih mudah diarahkan sehingga tidak terpusat di wilayah Bali Selatan saja.

Namun, dirinya menilai salah satu tantangannya adalah pihaknya tidak bisa menerapkan dan merealisasikan rencana agenda wisata tersebut jika para delegasi justru memilih ke beberapa wilayah lain, sehingga mereka tersebar.

“Kalau di dalam konferensi sih biasanya lebih mudah kan tertata, tapi begitu dia menyebar. Nah ini kan tantangannya,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/406/3156057/sunset_bali-LSV6_large.jpeg
Bali Dinobatkan sebagai Tempat Sunset Terindah di Dunia Versi Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/549/3139951/liburan_ke_bali_pilih_kos_kosan_atau_hotel_ini_kelebihan_dan_kekurangannya-53QF_large.jpg
Liburan ke Bali Pilih Kos-kosan atau Hotel? Ini Kelebihan dan Kekurangannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/406/3095201/sejarah_ular_suci_tanah_lot_lebih_berbahaya_dari_kobra-woHG_large.jpg
Sejarah Ular Suci Tanah Lot, Lebih Berbahaya dari Kobra?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/406/3013914/selebgram-curhat-bali-dijajah-wna-buka-usaha-hingga-beli-tanah-buat-bangun-vila-xor3cC1xlT.JPG
Selebgram Curhat Bali Dijajah WNA, Buka Usaha hingga Beli Tanah buat Bangun Vila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/406/3012117/berusia-ribuan-tahun-unesco-berkomitmen-pertahankan-subak-sebagai-warisan-budaya-dunia-Da9h2T0RIs.JPG
Berusia Ribuan Tahun, UNESCO Berkomitmen Pertahankan Subak sebagai Warisan Budaya Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/406/3011744/banyak-vila-di-bali-belum-tersertifikasi-sandiaga-berisiko-disalahgunakan-UOdz21Vqos.JPG
Banyak Vila di Bali Belum Tersertifikasi, Sandiaga: Berisiko Disalahgunakan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement