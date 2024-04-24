Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Seksinya Shandy Aulia dengan Outfit Vintage di Dubai, Cantiknya Perfect

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |09:08 WIB
Seksinya Shandy Aulia dengan Outfit Vintage di Dubai, Cantiknya Perfect
Potret Shandy Aulia. (Foto: Instagram)
A
A
A

SHANDY Aulia memang belakangan ini tengah menikmati momen liburannya di Dubai. Ia banyak membagikan potret dirinya saat berada di tempat wisata yang ikonik.

Tak hanya itu, janda anak satu ini juga memamerkan gaya outfitnya yang selalu kece dan stylish. Seperti pada foto terbarunya di Instagram dia tampil dengan outfit vintage.

"Dubai old village," tulis Shandy dalam keterangan fotonya. Berikut ulasannya dari Instagram @shandyaulia.

Tampil seksi

Shandy Aulia

Potret Shandy Aulia saat pose duduk di bangku taman. Dia memakai setelan bra dan rok payung motif kotak-kotak warna hijau. Shandy memadukan tampilannya dengan flatshoes dan tas branded warna merah.

"Cantik banget," kata @niana***

Pamer body goals

Shandy Aulia

Pada foto selanjutnya dia pose candid sambil menoleh ke samping. Shandy menunjukkan gaya outfitnya yang kece dan stylish. Penampilan feminin Shandy ini menunjukkan body goals yang bikin iri.

"Perfect," ucap @el09***.

