Murah Meriah, Gunung Galunggung Jadi Wisata Primadona Libur Lebaran

GUNUNG Galunggung menjadi salah satu objek wisata di Tasikmalaya, Jawa Barat, terkenal dengan letusasnnya pada waktu lampau.

Akibat letusan tersebut, Gunung Galunggung menjadi memiliki kawah dengan mata air panas alaminya, sehingga menjadi satu dari beberapa daya tarik wisatawan.

Fasilitas umum di objek wisata Gunung Galunggung sudah memadai. Tempat parkir luas yang saya kira mampu menampung ratusan sepeda motor, puluhan mobil pribadi, maupun beberapa kendaraan angkutan umum seperti bus besar.

Terdapat juga kolam pemandian air panas yang menjadi favorit wisatawan. Selain itu, terdapat tempat kuliner, suvenir, dan pakaian, serta masjid dan toilet yang memadai.

(Foto: M. Fadli Ramadhan/MPI)

Kali ini, pengelola Gunung Galunggung juga menyediakan sejumlah lahan kosong yang bisa dijadikan tempat berkemah. Bahkan, bagi komunitas campervan disediakan tempat yang luas untuk menikmati alam yang masih asri.

Arie Permana selaku pengelola Gunung Galunggung mengatakan, ada sejumlah keunikan yang menjadikannya menarik.

Hal ini membuat wisata alam satu ini kerap menjadi tujuan utama masyarakat yang sedang merayakan liburan di sekitar Tasikmalaya.

"Kalau unik dari kawah Galunggung kita sih ada pemandangan kawah kaldera ya yang dimana sekarang cuacanya hujan mungkin tidak bisa keliatan karena kabut," ujar Arie, Rabu (10/4/2024).