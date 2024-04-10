Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Murah Meriah, Gunung Galunggung Jadi Wisata Primadona Libur Lebaran

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |19:07 WIB
Murah Meriah, Gunung Galunggung Jadi Wisata Primadona Libur Lebaran
Wisata Gunung Galunggung (Foto: M. Fadli Ramadan/MPI)
A
A
A

GUNUNG Galunggung menjadi salah satu objek wisata di Tasikmalaya, Jawa Barat, terkenal dengan letusasnnya pada waktu lampau.

Akibat letusan tersebut, Gunung Galunggung menjadi memiliki kawah dengan mata air panas alaminya, sehingga menjadi satu dari beberapa daya tarik wisatawan.

Fasilitas umum di objek wisata Gunung Galunggung sudah memadai. Tempat parkir luas yang saya kira mampu menampung ratusan sepeda motor, puluhan mobil pribadi, maupun beberapa kendaraan angkutan umum seperti bus besar.

Terdapat juga kolam pemandian air panas yang menjadi favorit wisatawan. Selain itu, terdapat tempat kuliner, suvenir, dan pakaian, serta masjid dan toilet yang memadai.

Wisata Gunung Galunggung

(Foto: M. Fadli Ramadhan/MPI)

Kali ini, pengelola Gunung Galunggung juga menyediakan sejumlah lahan kosong yang bisa dijadikan tempat berkemah. Bahkan, bagi komunitas campervan disediakan tempat yang luas untuk menikmati alam yang masih asri.

Arie Permana selaku pengelola Gunung Galunggung mengatakan, ada sejumlah keunikan yang menjadikannya menarik.

Hal ini membuat wisata alam satu ini kerap menjadi tujuan utama masyarakat yang sedang merayakan liburan di sekitar Tasikmalaya.

"Kalau unik dari kawah Galunggung kita sih ada pemandangan kawah kaldera ya yang dimana sekarang cuacanya hujan mungkin tidak bisa keliatan karena kabut," ujar Arie, Rabu (10/4/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/408/3121771/panorama_gunung_terindah_di_dunia_salah_satunya_gunung_fuji-tVjE_large.jpg
7 Panorama Gunung Terindah di Dunia, Salah Satunya Gunung Fuji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/408/3121750/7_rekomendasi_gunung_di_indonesia_untuk_pendaki_pemula-ueUx_large.jpg
7 Rekomendasi Gunung di Indonesia untuk Pendaki Pemula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/408/3071878/gunung_rinjani-eLli_large.jpg
5 Fakta Menarik Gunung Rinjani, Namanya Punya Arti: Tuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/408/3047410/puncak_gunung_rinjani-Jxjf_large.JPG
7 Gunung Paling Sering Jadi Destinasi Perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/406/3035479/pria_naik_gunung_ditemani_2_guide_cilik-1sxT_large.JPG
Bukan Tour Guide Senior, Pria Ini Naik Gunung Ditemani 2 Bocah Warlok 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/406/3009074/ngeyel-tolak-didampingi-pemandu-2-pendaki-mongolia-lenyap-di-gunung-everest-mzLgbGefRn.JPG
Ngeyel Tolak Didampingi Pemandu, 2 Pendaki Mongolia Lenyap di Gunung Everest
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement