Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Fesyen Mewah Kim Soo Hyun di Queen of Tears, Kaum Mendang-mending Minggir Dulu!

Dita Pramesti , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |16:30 WIB
5 Potret Fesyen Mewah Kim Soo Hyun di <i>Queen</i> <i>of</i> <i>Tears</i>, Kaum Mendang-mending Minggir Dulu!
Gaya fesyen mewah Kim Soo Hyun di drakor Queen of Tears, (Foto: Instagram @soohyun_k216)
A
A
A

QUEEN of Tears, drama Korea (drakor) yang kini tengah mendominasi rating, sukses mencuri perhatian dengan alur cerita kehidupan romansa konglomerat yang penuh dengan kemewahan.

Kim Soo Hyun, sebagai pemeran utama pria, Baek Hyun Woo tak hanya menunjukkan aktingnya yang memukau, ia juga sukses membuat para penggemar terpana karena harga pakaian dan aksesori yang dikenakannya selalu keren dan berharga fantastis.

 Penasaran dengan penampilan dan harga outfit yang dipakai? Berikut ini ulasan gaya fesyen mewah Kim Soo Hyun di drakor Queen of Tears, sebagaimana dikutip dari akun Instagram @kfashionsin, Kamis (4/4/2024)

1. Two tone sweater: Dalam episode kedua drama "Queen of Tears", Kim Soo Hyun tampil kasual dengan balutan Slim Modernist Sweater polos dari Neil Barrett yang memadukan warna hitam dan coklat muda. Satu sweater ini dibanderol dengan harga 309Euro atau sekira Rp6,3juta per piecenya.

(Foto: Instagram @kfashionsin)

2. Travel bag mewah: Adegan mengejar sang istri, Kim Ji Won sampai ke Jerman, Kim Soo Hyun terlihat glamor dengan travel bag mewah keluaran Louis Vuitton, yaitu Keepall Bandouliere 50. Tas travel ini memiliki harga yang tidak main-main, mencapai USD4049 atau kira-kira Rp64juta.

(Foto: Instagram @kfashionsin)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/21/194/2850154/kencan-dengan-junho-2pm-di-thailand-segini-harga-tas-yoona-dalam-king-the-land-3YSIpQvghM.jpg
Kencan dengan Junho 2PM di Thailand, Segini Harga Tas Yoona dalam King The Land
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/18/194/2848263/4-potret-fesyen-glamor-seo-ari-di-drama-hits-the-celebrity-mewah-bak-sosialita-v5TY2DodYP.JPG
4 Potret Fesyen Glamor Seo Ari di Drama Hits The Celebrity, Mewah bak Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/33/3175781//guli_nazha-S6E5_large.jpg
Siapa Guli Nazha, Satu-satunya Perempuan yang Difollow Ji Chang Wook di Instagram?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/16/3175312//ilustrasi-28MS_large.jpg
5 Rekomendasi Situs Nonton Drakor Subtitle Indonesia Terbaru 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/33/3174400//hyuna-jp3T_large.jpg
HyunA Tanggapi Kritik Pedas Warganet Soal Berat Badannya, Fans Khawatir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/33/3174287//jeon_hye_bin-aUnO_large.jpg
Kartu Kredit Jeon Hye Bin Hilang di Bali, Rp177 Juta Raib dalam Waktu 10 Menit
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement