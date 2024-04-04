5 Potret Fesyen Mewah Kim Soo Hyun di Queen of Tears, Kaum Mendang-mending Minggir Dulu!

QUEEN of Tears, drama Korea (drakor) yang kini tengah mendominasi rating, sukses mencuri perhatian dengan alur cerita kehidupan romansa konglomerat yang penuh dengan kemewahan.

Kim Soo Hyun, sebagai pemeran utama pria, Baek Hyun Woo tak hanya menunjukkan aktingnya yang memukau, ia juga sukses membuat para penggemar terpana karena harga pakaian dan aksesori yang dikenakannya selalu keren dan berharga fantastis.

Penasaran dengan penampilan dan harga outfit yang dipakai? Berikut ini ulasan gaya fesyen mewah Kim Soo Hyun di drakor Queen of Tears, sebagaimana dikutip dari akun Instagram @kfashionsin, Kamis (4/4/2024)

1. Two tone sweater: Dalam episode kedua drama "Queen of Tears", Kim Soo Hyun tampil kasual dengan balutan Slim Modernist Sweater polos dari Neil Barrett yang memadukan warna hitam dan coklat muda. Satu sweater ini dibanderol dengan harga 309Euro atau sekira Rp6,3juta per piecenya.

(Foto: Instagram @kfashionsin)

2. Travel bag mewah: Adegan mengejar sang istri, Kim Ji Won sampai ke Jerman, Kim Soo Hyun terlihat glamor dengan travel bag mewah keluaran Louis Vuitton, yaitu Keepall Bandouliere 50. Tas travel ini memiliki harga yang tidak main-main, mencapai USD4049 atau kira-kira Rp64juta.

(Foto: Instagram @kfashionsin)