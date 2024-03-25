8 Kafe Terbaik di Jakarta Barat Cocok buat Bukber, Cozy Banget!

SEJUMLAH kafe di Jakarta Barat berikut ini bisa dijadikan tempat nongkrong dengan harga yang ramah di kantong. Terlebih, Jakarta Barat menjadi tempat nongkrong yang nge-hits di kalangan anak muda.

Aktivitas nongkrong di kafe dilakukan dalam rangka menghabiskan waktu luang bersama dengan teman dan kerabat atau bisa dijadikan tempat pertemuan bisnis dengan klien. Bisa juga untuk buka puasa bersama teman.

1. Onni House

Onni House, sebuah kafe instagramable ala Korea Selatan di daerah Tanjung Duren, Jakarta Barat ini memiliki konsep home living, florist dan kitchen.

(Foto: dok. Medy Siregar)

Sebagai tempat hangout, Onni House terbilang nyaman karena punya banyak tempat untuk bersantai. Ada indoor, outdoor dan juga area untuk OOTD-an. Hamparan bunga cantik dengan warna-warni siap menjadi latar foto.

2. Guten Morgen Coffee Lab & Shop

Guten Morgen Coffee Lab & Shop menyediakan fasilitas berupa WiFi, Smoking Area (Area Merokok) dan Area Outdoor (Area Luar Ruangan). Selain itu menyediakan menu makanan yang ringan pas untuk ditemani secangkir minuman kopi.

Guten Morgen Coffee Lab & Shop Tomang tepatnya berada di Jalan Mandala Utara No. 29C, Tomang, Jakarta Barat.

(Foto: Doc Dells)

3. Say Something Coffee

Menu yang ditawarkan beragam, olahan kopinya menjadi yang paling diminati di sini. Olahan pastrynya juga tak kalah menggoyang lidah.

4. Calibrate

Kedai kopi yang berkonsep concrete industrial nan simpel dan kekinian ini cukup luas. Jarak antara satu meja dengan meja lain tidak terlalu dekat dan ini menyebabkan ranah privasi agak sedikit terjaga. Kedai ini berlokasi di Puri Kembangan, Jakarta Barat.

5. Coteca

Coteca adalah kepanjangan dari Coffee, Tea, Cocoa. Penikmat akan dimanjakan dengan manual brew, flavored latte sampai cold drip coffee. Dan menu beratnya pizza keju yang menjadi menu favorit dan aneka snack juga tersedia.