Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Intip Keindahan Pantai Parai Tenggiri, Hidden Gem Bangka Belitung yang Bikin Terpesona

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |08:57 WIB
Intip Keindahan Pantai Parai Tenggiri, <i>Hidden Gem</i> Bangka Belitung yang Bikin Terpesona
Pantai Parai Tenggiri, Bangka Belitung (Foto: Instagram/@martynoedo)
A
A
A

PANTAI Parai Tenggiri menjadi destinasi wisata yang wajib Anda singgahi saat pelesiran ke Kepulauan Bangka Belitung.

Pantai ini terletak sekitar 40 km dari Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang, tepatnya di Desa Sinar Baru, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung.

Parai Tenggiri merupakan pantai paling populer dan eksklusif di Bangka Belitung. Pantainya cukup landai dan memiliki ombak yang lembut. Di pantai ini fasilitas yang tersedia antara lain hotel, outbound serta permainan olah raga air.

Di pantai ini sangat memungkinkan Anda berenang dan bermain air di sepanjang bibir pantai dengan pasir berwarna putih dan air laut yang hijau.

Pantai Parai Tenggiri

(Foto: Instagram/@martynoedo)

Pantai Parai ialah tempat ideal berwisata dalam suasana santai yang menyuguhkan panorama pantai desa nelayan.

Pantai Parai Tenggiri merupakan hidden gem di balik bebatuan granit besar unik beragam bentuk yang tidak dapat dijumpai di daerah lain.

Bebatuan karang inilah yang membuat pemandangan di pantai ini menjadi lebih istimewa dan kerap kali mengundang decak kagum para pengunjung.

Dari atas batu-batu karang, pengunjung dapat duduk santai untuk menikmati keindahan Laut China Selatan yang teduh dan berombak kecil

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/408/3018671/spot_diving_di_pulau_sangalaki-rNz5_large.JPG
5 Spot Diving Terbaik di Pulau Sangalaki, Panorama Bawah Lautnya Memukau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/408/3017088/pantai_patawana-oyf7_large.JPG
Pantai Patawana, Surga Tersembunyi di Bumi Cenderawasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/408/3014146/pantai-ranca-buaya-garut-lokasi-fasilitas-wisata-dan-harga-tiket-masuk-D31HDycp2J.JPG
Pantai Ranca Buaya Garut: Lokasi, Fasilitas Wisata dan Harga Tiket Masuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/408/3010807/5-pantai-tersembunyi-di-kebumen-nomor-2-view-nya-keren-rasa-selandia-baru-IaEARAqwxS.JPG
5 Pantai Tersembunyi di Kebumen, Nomor 2 View-nya Keren Rasa Selandia Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/408/2994131/4-pantai-cantik-di-tanjung-lesung-cocok-buat-liburan-lebaran-bersama-keluarga-506SBk96He.JPG
4 Pantai Cantik di Tanjung Lesung, Cocok buat Liburan Lebaran Bersama Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/408/2990946/cara-menuju-pantai-sebalang-kepingan-surga-di-lampung-selatan-prfvhLoWZj.JPG
Cara Menuju Pantai Sebalang, Kepingan Surga di Lampung Selatan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement