Intip Keindahan Pantai Parai Tenggiri, Hidden Gem Bangka Belitung yang Bikin Terpesona

PANTAI Parai Tenggiri menjadi destinasi wisata yang wajib Anda singgahi saat pelesiran ke Kepulauan Bangka Belitung.

Pantai ini terletak sekitar 40 km dari Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang, tepatnya di Desa Sinar Baru, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung.

Parai Tenggiri merupakan pantai paling populer dan eksklusif di Bangka Belitung. Pantainya cukup landai dan memiliki ombak yang lembut. Di pantai ini fasilitas yang tersedia antara lain hotel, outbound serta permainan olah raga air.

Di pantai ini sangat memungkinkan Anda berenang dan bermain air di sepanjang bibir pantai dengan pasir berwarna putih dan air laut yang hijau.

(Foto: Instagram/@martynoedo)

Pantai Parai ialah tempat ideal berwisata dalam suasana santai yang menyuguhkan panorama pantai desa nelayan.

Pantai Parai Tenggiri merupakan hidden gem di balik bebatuan granit besar unik beragam bentuk yang tidak dapat dijumpai di daerah lain.

BACA JUGA: Kemenparekraf Dorong Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Bangka Belitung

Bebatuan karang inilah yang membuat pemandangan di pantai ini menjadi lebih istimewa dan kerap kali mengundang decak kagum para pengunjung.

Dari atas batu-batu karang, pengunjung dapat duduk santai untuk menikmati keindahan Laut China Selatan yang teduh dan berombak kecil